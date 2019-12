FC Frittlingen schlägt SV Seitingen-Oberflacht daheim 2:0

Der FC Frittlingen hat das Kellerduell der Fußball-Kreisliga A 2 daheim gegen den SV Seitingen-Oberflacht mit 2:0 (2:0) gewonnen. Weil sich der FC Frittlingen durch die drei Punkte auf Platz zwölf verbessert hat (15 Punkte), überwintert der SVSO auf dem Relegationsplatz (14).

Der Gastgeber durfte sich nach zwölf Spielminuten über die frühe Führung freuen. Einen Freistoß aus dem Halbfeld von Markus Steib konnte Angreifer Dragan Karanov, der nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder im Kader stand, nahezu unbedrängt verwerten.

Nach etwa 20 Spielminuten kam Seitingen-Oberflacht zu ersten Tormöglichkeiten. Nach einem Freistoß (18. Minute) und anschließend einer guten Kombination über die rechte Seite (21.) hatte die Frittlinger Führung weiterhin Bestand. Der agile Karanov verpasste wenig später seinen zweiten Treffer, als Gästetorwart Kevin Platzer aus kurzer Distanz parieren konnte (28.).

Mit ihrer besten Chance im gesamten Spiel ließen die Gäste nach 38 Minuten den Ausgleich liegen. Als der FCF einen eigenen Konter unsauber ausspielte, schaltete Seitingen-Oberflacht direkt um. Auf Zuspiel von Tim Bertsche brachte Jannis Mink das Spielgerät aber nicht an Schlussmann Marius Engeßer vorbei.

Noch vor dem Pausenpfiff kam die Elf von Thomas Karwig zum zweiten Mal zum Torerfolg. Eine verlängerte Hereingabe von der linken Seite schloss Marvin Hermann überlegt zum 2:0 (45.+2) ab.

Der zweite Durchgang war geprägt von einigen Unterbrechungen und wenig Spielfluss auf beiden Seiten. Der SVSO brachte nach der Pause keinen gefährlichen Torabschluss mehr zustande. Der Tabellen-Dreizehnte war zwar in der Frittlinger Hälfte präsent, doch Frittlingen ließ vor allem aus dem Spiel heraus wenig zu. Karanov nutzte eine weitere Eins-gegen-Eins-Situation nicht (65.), was am Ende unbestraft blieb.