FC Frittlingen feiert sein großes Jubiläum 2021 nach

Der Fußballclub (FC) Frittlingen wird die 2020 wegen Corona ausgefallene Jubiläumsfeier zu seinem 100-jährigen Bestehen 2021 nachfeiern. Neuer Termin für die Feierlichkeiten ist jetzt von 24. bis 27. September 2021. In der Hauptversammlung des Vereins legten die Vorsitzenden Christoph Ganter und Marc Stöhr in ihrem Geschäftsbericht jüngst weitere Einzelheiten dar.

Die Rasenplatzsanierung, die auch während der Corona-Pandemie sichtbare Fortschritte gemacht hat, war ein weiteres umfangreiches Thema im vergangenen Jahr, ebenso wie der Entwurf einer FC-Kollektion zur Ausstattung der Betreuer und Spieler. Der erste FC-Kaffee-Nachmittag fand eine hervorragende Resonanz, sodass weitere Termine ins Auge gefasst werden. Der Erlös ermöglichte die Anschaffung neuer Trainingsbälle für die Jugend.

Der sportliche Trend der aktiven Herrenmannschaften war negativ. Auch die Damenmannschaft konnte sich aufgrund eines dünnen Kaders und einer nicht zufriedenstellenden Trainersituation keine gute Platzierung in der Tabelle erspielen.

Nach der Unterbrechung der Saisonspiele und des Trainingsbetriebs gab es Wochen des Wartens, wie es weitergeht, und der Wirtschaftsbetrieb erlag über mehrere Wochen. Unter Auflagen konnte das Sportheim wieder öffnen kurz vor Abschluss der Rasenplatzsanierung. Bei letzterer gab es freilich einen Zeitverzug durch die Baufirma und diverse für den Verein „nicht zufriedenstellenden“ Diskussionen mit der Gemeinde über den Bau eines Zauns ums Sportgelände.

Marc Stöhr berichtete der Versammlung zu den Themen Sponsoring und Marketing sowie Bau und Instandhaltung. Der WLAN-Router soll erweitert werden, um zukünftig Bundesliga-Spiele mit dem Streaming-Dienst DAZN anschauen zu können.

Schriftführer Marcel Schlotter berichtete Zahlen und Fakten zu den Ausschusssitzungen. Kassierer Konstantin Faulhaber und Sportheim-Kassierer Thomas Mauch gaben einen Überblick über die Finanzen. Unterm Strich standen deutlich schwarze Zahlen.

Seit Juli findet wieder Trainingsbetrieb statt, berichtete Jugendleiter Uwe Hornung Alle Trainerstellen sind besetzt und alle Jugend-Mannschaften bereits im Trainingsmodus. Hallenspieltage werden voraussichtlich im kommenden Jahr nicht stattfinden aufgrund der Corona-Pandemie.

Philipp Hauser blickte als Vertreter von Peter Wenzler auf das Jahr der beiden aktiven Herrenmannschaften zurück. Ziel sei es, Spieler aus der zweiten Mannschaft in der ersten zu integrieren und die Kameradschaft zu stärken. Dieter Ohnmacht (Leiter Spielbetrieb) erläuterte Hintergründe zu diversen gescheiterten Spielertransfers. Der WFV plane, im Spielbetrieb der aktiven Mannschaften in Zukunft Bezirke zusammenzufassen, dadurch bestehe die Gefahr, sportlich abzusteigen.

Daniel Vranjkovic richtete Grüße der AH-Mannschaft aus, die parallel zur Hauptversammlung an einem Ausflug teilnahm. Vranjkovic berichtete über den bisherigen Verlauf der Bezirkspokalrunde 2019/2020 und weitere Aktivitäten der AH.

Bevor er die Entlastung der Vorstandschaft erbat, stellte Bürgermeister Dominic Butz fest, der frische Wind beim FC sei erkenntlich – auch an der optischen Entwicklung von Sportheim und Platz.

Bei den Wahlen wurde Marc Stöhr einstimmig für weitere drei Jahre bis 2023 in den Vorstand gewählt. Ebenso einstimmig waren die Wahlen von Kassierer Konstantin Faulhaber sowie der Ausschussmitglieder Dirk Schaible und Philipp Hauser (für je zwei Jahre) sowie Dieter Ohnmacht und Michael Wühr (für je ein Jahr).

Für Fabio Faulhaber und Christopher Zepf übernehmen Tim Hornung und Leon Schick das Amt als Jugendsprecher. Die Jugendausschussmitglieder Jochen Schick, Serdal Ünal, Paul Wüst, Ellen Betting, Fabian Wühr, Tobias Braun, Laura Wenzler, Marie Geiger, Constance Faulhaber und Simon Ohnmacht führen ihr Amt weiter aus. Katy Herr wurde neu in den Jugendausschuss gewählt.

Andreas Herrmann und Uwe Hornung führen ihr Amt in der Jugendleitung weiter aus. Armin Faulhaber rückt für Jochen Schick als Jugendleiter nach.

Die Ehrung für 25-jährige Vereinsmitgliedschaft mit der Ehrennadel in Bronze erhielten Volker Gräschke und Ute Grathwohl sowie in Abwesenheit Jonas Allgaier, Sonja Braun, Ralf Betting, Christoph Ohnmacht, Claudia Schellhorn, Timo Zimmerer, Fatih Ünal, und Lothar Stier. Für 40-jährige Vereinsmitgliedschaft gingen Ehrennadeln in Silber an Jens Holl und Michael Uhl und in Abwesenheit an Frank Stier, Clemens Landsee und Adam Tassidis. Ehrennadel in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Walter Braun, Konstantino Vassiliadis, Armin Faulhaber, Hans-JürgenWenzler, Mario Bader und Paul Benne.