FC Frittlingen bereitet Jubiläum vor

Bei der Jahreshauptversammlung des Fußballclubs (FC) Frittlingen am Freitag haben die drei neuen Vorsitzenden auf ihr erstes komplettes Vereinsjahr zurückblicken können. Laut Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Christoph Ganter wurde im vergangenen Jahr die Satzung überarbeitet, für Jugend, Damenmannschaft und die aktive Mannschaft neue Trainer gesucht und die Planung für die Sanierung des Rasenplatzes vorangetrieben.

Hier seien harte Verhandlungen wegen der Finanzierung erforderlich gewesen. Ein Schwerpunkt betraf die Vereinsorganisation. Hier soll mehr sachorientiert gearbeitet werden und Aufgaben auch an Mitglieder übertragen werden, die nicht im Ausschuss sind. Die Heizungserneuerung mache sich bereits bezahlt.

Vorsitzender Marc Stöhr stellte die neu gestaltete Homepage vor und das Sponsoring, ohne das vieles nicht möglich wäre. Auf die Arbeit im Ausschuss ging Schriftführer Marcel Schlotter ein, und die Kassierer Konstantin Faulhaber und Thomas Mauch konnten ein positives Kassenergebnis vermelden.

Jugendleiter Jochen Schick informierte über die Arbeit im Jugendbereich. 90 Jugendliche spielen in sechs Altersstufen. Von den Bambini bis zur E-Jugend können eigene Mannschaften gestellt werden, von der D- bis zur B-Jugend spielt man in Spielgemeinschaften mit Wellendingen, Wilflingen und Aldingen. In der neuen Saison kann auch wieder eine A-Jugend gestellt werden. Ein qualifizierter Trainer bietet zusätzliches Fördertraining an. Sein besonderer Dank galt allen Betreuern und dem Jugendausschuss, der Jugendturniere organisiert.

Über den Spielbetrieb der Aktiven berichtete Peter Wenzler. Die erste und zweite Mannschaft erreichten jeweils den dritten Platz in den Klassen A2 und C2. Die AH-Mannschaft beteiligt sich, so Sprecher Daniel Vranjkovic, an der Pokalrunde und am Lembergpokalturnier.

Der FC biete eine gute Heimat für alle, betonte Bürgermeister Dominic Butz. Die neue Vorstandschaft habe schon viele Neuerungen gebracht. Für das Jubiläum im kommenden Jahr wünschte er alles Gute. Bei den Wahlen wurde Vorsitzender Christoph Ganter für drei Jahre gewählt und Sportheimkassierer Thomas Mauch für zwei Jahre, ebenso wie die Ausschussmitglieder Jochen Mandel, Peter Wenzler, André Braun und Mario Braun. Dieter Ohnmacht wurde für ein Jahr wiedergewählt. Der von der Jugendversammlung gewählte Jugendausschuss wurde bestätigt.

Vom 25. bis 29. September 2020 wird das Jubiläum 100 Jahre FC Frittlingen gefeiert. Dabei findet am Freitag der Festakt statt, am Samstag spielt die Traditionself des BVB gegen eine Bezirksauswahl und abends die Band Intakt, am Sonntag finden Rundenspiele statt und am Montag gibt es Kaffee und Kuchen und Handwerkervesper mit den Breg Brass Bueba.

Zusätzlich ist der Verein Ausrichter des Lembergpokalturniers, erstellt eine Festschrift und bietet für die Jugendlichen vom 10. bis 12. Juli 2020 das Campo Bellissimo an, die Fußballschule von Hans-Jürgen Bronner, Exprofi beim FC Nürnberg und VfL Wolfsburg.

In der Versammlung konnten die Vorsitzenden zahlreiche langjährige Mitglieder ehren. Die bronzene Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Julian Allgaier, Markus Banholzer, Peter Benz, Patrick Betting, Johannes Ganter, Frank Jakubowski, Roland Rekasi, Adrian Weinmann und Philipp Hauser. Die silberne Ehrennadel für 40 Jahre ging an Gerald Bühl, Konstantin Faulhaber, Karl Mauch, Peter Wenzler und Cetin Ucdu. Die goldene Ehrennadel und die Ehrenmitgliedschaft für 50 Jahre erhielten Peter Bader, Klaus Betting, Bernhard Ehrler, Thomas Frittrang, Jürgen Geiger, Uli Geiger, Helmut Häring, Dieter Ohnmacht, Karl Ohnmacht und Thomas Ohnmacht.