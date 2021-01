Fast 400 000 Euro Schaden bei Hausbrand

Schaden zwischen 300 000 und 400 000 Euro ist am Samstag gegen 22.30 Uhr beim Brand einer Doppelhaushälfte in Dornhan-Bettenhausen entstanden. Die Doppelhaushälfte wurde laut Polizei fast völlig beschädigt, auch der Dachstuhl der angrenzenden Haushälfte wurde in Mitleidenschaft gezogen. Rettungskräfte brachten einen 70-jährigen Bewohner des Nachbarhauses, der bei den Löscharbeiten Rauch eingeatmet hatte, vorsorglich in eine Klinik. Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und 100 Kräften im Einsatz. Der Hauseigentümer hielt sich nicht in seinem Haus auf. Die Doppelhaushälfte kann nicht mehr betreten werden. Laut Polizei war möglicherweise ein im Obergeschoss der Doppelhaushälfte unbeaufsichtigt betriebener Ölofen ursächlich für den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.