Fast 140 Menschen möchten Blut spenden

Am 1. Dezember lud die DRK Bereitschaft Hausen ob Verena in die Verenahalle zur Blutspende ein. Unter den zahlreichen Spendern waren auch sieben Erstspender. Als besonderes Dankeschön erhielt jeder Spender einen Gutschein für ein halbes Hähnchen, oder wahlweise ein vegetarisches Gericht, den er direkt vor der Halle beim Stand der Hähnchenbraterei einlösen konnte.

Zudem nahm jeder Spender an einer Verlosung teil, zu gewinnen gab es jeweils eine Flasche Sekt. Die vielen Gewinner hatten sichtlich Freude mit dieser kleinen Aufmerksamkeit des DRK-Teams. Am Ende bekam jeder Spender noch einen kleinen Schokoladen-Weihnachtsmann. Wie der Bereitschaftsleiter Maximilian Kaiser mitteilt, wird es in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes auch im nächsten Jahr wieder alle zwei Monate Termine zur Blutspende in Hausen ob Verena geben.

Der nächste Termin ist am 2. Februar 2023. Termine können unter www.blutspende.de einige Wochen vorher gebucht werden. Weitere Informationen unter www.drk-hausenobverena.de. Möchten Sie auch Blut spenden und anderen Menschen helfen, dann kommen Sie einfach vorbei.