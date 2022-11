Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Familientag des OGV-Kreisverbandes Tuttlingen zusammen mit dem OGV Denkingen wurde für viele Kinder zu einem besonderen Erlebnis. Diese erlebten hautnah, wie aus den selbst gesammelten Äpfeln leckerer Apfelsaft wurde.

Vereinsmitglied Henrik Groß, der für die Moste des OGV zuständig ist, freute sich zusammen mit der Vorsitzenden Angelika Heinz, dass über 25 Kinder zusammen mit ihren Eltern am Aktionstag teilnahmen. Die Kinder sammelten das letzte Obst aus ihren oder auch Nachbars Garten und waren gespannt, wie hieraus Apfelsaft entsteht. Denn bei der Aufgabe, die Henrik Groß ihnen stellte, mit der Hand einen Apfel zu drücken, kam nicht einen Tropfen Flüssigkeit heraus. Nun wurde von ihm den wissbegierigen Kindern zuerst die Moste des Vereins erklärt. dass die Äpfel zuerst gewaschen werden müssen und dann mit einem Förderband in die Mahle kommnen. Dort wurden die Äpfel gemahlen und anschließend gepresst. Der köstliche Saft floss dann in einem Rohr in den Bottich, während der „Trester“ in einen Karren fiel.

Gleich durften die Kinder den süßen Saft probieren. Und dann durfte nach Anleitung von Henrik, wer Lust und Liebe hatte, mithelfen. Zum Beispiel die Äpfel zu waschen, oder den Schaum vom Saft wegzuwischen beziehungsweise den Trester in einen Schubkarren zu stapeln.

Auch durften die Kinder beim Herstellen von Apfelmus mithelfen. Die Äpfel mit dem „Schäler“ zu schälen, das Kernerhaus zu entfernen und das Obst dann in kleine Stücke zu schneiden. Diese wurden von Tanja zu einem Apfelmus gekocht, das zu den von Regina gebackenen Waffeln köstlich schmeckte. Denn nach so viel „schwerer“ Arbeit hatte sich bei den Kindern ein gesunder Hunger entwickeln.

Während dessen beriet Kreisvorsitzender Hans Weber einige Erwachsene über den Kauf von Jungbäumen und deren Pflanzung. Auch wurden anhand von verschiedenen Merkmale die Sorten der Äpfel erklärt.

So wurde der Aktionstag für Jung und Alt und dem Kreisverband in der Moste des Denkinger Vereines zu einem großen Erfolg. Den Apfelsaft von ihren mitgebrachten Äpfeln durften die Kinder dann mit nach Hause nehmen.