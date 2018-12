„Familienbewusstes Unternehmen“ -Seniorenzentrum ausgezeichnet

Die drei Zieglerschen Seniorenzentren Aldingen, Bad Waldsee und die Diakonie-/Sozialstationen Biberach wurden erneut mit dem Siegel „Familienbewusstes Unternehmen“ vom landesweiten Projekt familyNET ausgezeichnet.

Laut Pressemitteilung vergeben der Landesfamilienrat Baden-Württemberg, das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und der Arbeitgeberverband Baden-Württemberg gemeinsam im Rahmen des landesweiten Projektes familyNET das Prädikat. Dieses richtet sich insbesondere an kleinere und mittlere Unternehmen sowie Organisationen und Einrichtungen der Sozialwirtschaft und bewertet deren Engagement zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Das Seniorenzentrum Im Brühl in Aldingen, das Seniorenzentrum Bad Waldsee und die Diakonie-/Sozialstation Biberach, die ihre Prädikate bereits seit 2014 bzw. 2015 tragen, haben sich 2018 einer erneuten Überprüfung im Rahmen des Projektes unterzogen. Bewertet wurden dabei die Aktivitäten der Einrichtungen in zehn Handlungsfeldern: Führungskompetenz, Personalentwicklung, Arbeitsort, Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Kommunikation, geldwerte Leistungen, Service für Familien, Gesundheit sowie bürgerschaftliches Engagement.

Sven Lange, Geschäftsführer Geschäftsbereich Altenhilfe, nahm während der diesjährigen Prädikatsverleihung an einer Gesprächsrunde teil. Er verwies während der Diskussion darauf, dass es für ein Sozialunternehmen in den heutigen Zeiten von Fachkräftemangel notwendig ist, auch ausländische Fachkräfte in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Dabei sei die Politik gefordert, die Anerkennungsverfahren deutlich zu beschleunigen und die Integration der neuen Mitarbeiter vor Ort finanziell zu unterstützen.

Man gehöre mit zu den Top-Arbeitgebern im Bereich der Altenhilfe in Baden-Württemberg. „Deshalb ist es für uns Teil der Unternehmensstrategie, dass man sich nicht auf seine erreichten Lorbeeren ausruht, sondern die eigenen Prozesse einer kontinuierlichen. Überprüfung unterzieht. Ich bin sehr stolz auf die sehr guten Ergebnisse unserer Einrichtungen im Rahmen der Re-Begutachtung“, erklärte Lange.

Die Zieglerschen - eine Sozialtradition

Die Zieglerschen sind ein traditionsreiches, diakonisches Sozialunternehmen mit Sitz im oberschwäbischen Wilhelmsdorf und rund 60 Standorten in Baden-Württemberg. Über 3.000 Mitarbeitende betreuen pro Jahr etwa 7.200 Menschen in den Hilfearten Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör-Sprachzentrum, Jugendhilfe und Suchthilfe auf Grundlage des christlichen Leitbilds der Zieglerschen. Die Altenhilfe der Zieglerschen betreibt an mehr als 20 Standorten in Baden-Württemberg stationäre und ambulante Pflegeangebote.