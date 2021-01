Falsches Löschen löst Küchenbrand aus

Ein leicht verletzter Mann und Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro sind die Folgen eines Küchenbrandes, der am Dienstag gegen 16 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Uhlandstraße in Aldingen entstand.

Ein 31-Jahre alter Bewohner einer Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes wollte Essen zubereiten, so berichtet die Polizei, als sich eine Pfanne mit heißem Fett auf dem Herd entzündete. Beim Versuch das Feuer mit Wasser abzulöschen, entstand eine Stichflamme, die auf die Kücheneinrichtung übergriff. Der 31-Jährige löschte den Brand noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Aldingen. Er erlitt eine Rauchgasintoxikation, weshalb er durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Da die Wohnung zunächst nicht bewohnbar ist, wurden er sowie zwei seiner Mitbewohner, die zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung waren, in einer Notunterkunft der Gemeinde Aldingen untergebracht.