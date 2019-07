Falscher Polizist stoppt Autos

Ein Mann, der sich fälschlicherweise als Polizist ausgegeben hat, hat am Montagabend um kurz nach 22 Uhr in der Schuraer Straße in Aldingen mehrere Autos angehalten. Der Mann gab an, von der „Kriminalpolizei Liptingen“ zu sein und stoppte mehrere Autos.

Er war mit einer Taschenlampe ausgestattet und verlangte von den Autofahrern Führerschein und Fahrzeugpapiere. Die kontrollierten Autofahrer wurden misstrauisch und einige verständigten die Polizei.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Betrüger. Die angehaltenen Autofahrer haben ihn auf etwa 50 Jahre geschätzt und beschrieben, dass er 1,80 Meter groß sei. Er trug außerdem ein weißes T-Shirt und eine Jeans.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07425/ 33866.