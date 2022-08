Fairer Kaffee trägt zudem zur Umweltbild bei

Die N-Region (Nachhaltigkeitsregion) pflegt eine Partnerschaft mit einem Projekt in El Salvador. Ein weiterer Meilenstein ist laut Pressemitteilung gemacht: In vier Gemeinden wird jetzt Fair-Trade-Kaffee aus El Salvador in den Bäckereien verkauft.

Von jedem Päckchen des Kaffees La Cortadora fließt demnach ein Euro in Projekte zur Umweltbildung mit Kindern in El Salvador, wie die N-Region mitteilt. Das kommt Kindern in der Region des Nationalparks Montecristo zugute, wo auch die beiden Partnergemeinden der N-Region San José Ingenio und Majadita liegen. Für El Salvador, als einem der am stärksten vom Klimawandel bedrohten Länder weltweit, sei Umweltbildung eine Überlebensfrage, so die Mitteilung der Gemeinden.

Mit dem Erlös des Kaffeeverkaufs werden Ferngläser und Mikroskope, Becherlupen und Zeichenmaterial für die Kinder finanziert. Außerdem gibt es Kurse für die Eltern in Sachen ökologische Landwirtschaft, Saatgut und Werkzeug. Die bessere und solidarische Bezahlung der Kaffeepflücker/-innen sei beim Kaffee La Cortadora – zu Deutsch: die Kaffeepflückerin – übrigens selbstverständlich. Der Partner hierbei ist der seit 40 Jahren in El Salvador engagierte Verein Flüchtlingshilfe Mittelamerika.

La Cortadora – gemahlen, als Bohnenkaffee oder auf Nachfrage auch als Espresso oder sogar koffeinfrei – kann nun in folgenden Bäckereien gekauft werden: Bäckerei Cafe Rottler, Aixheimer Straße 4, Aldingen; Bäckerei Merkt, Filiale Frittlingen, Weiherstraße 8, Frittlingen; Bäckerei H. Knaus, Uhlandstraße 12, Deißlingen; Schnittes Café, Neckaraue 1, Deißlingen/Lauffen.

Das Umwelt-Projekt bittet auch direkt um Spenden, schreiben die Gemeinden der N-Region. Näheres unter www.n-region-5g.de und www.fluehi-ma.org