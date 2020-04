Fahrzeug rammt Verteilerkasten

Noch unklar ist der Zeitpunkt einer Unfallflucht in Denkingen im Gänsäcker, Ecke Bahnhofstraße, bei der ein Verteilerkasten von einem Unbekannten beschädigt worden ist. Nach Einschätzung der Polizei rammte ein unbekanntes Fahrzeug den Verteilerkasten so heftig, dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro zurück blieb. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet Personen, die im Verlauf der letzten Tage verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 93180, in Verbindung zu setzen.

