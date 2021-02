Fahrer verletzt Motorradfahrer und flieht

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 14, etwa auf Höhe der Rottweiler Saline, verletzt worden. Der Fahrer eines silberfarbenen Toyota RAV 4, der den Unfall beim Überholen verursacht hat, fuhr weiter. Nun sucht die Polizei dringend Unfallzeugen und bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher.

Laut Polizeibericht fuhr der mit zwei Personen besetzte silberfarbene Toyota RAV 4 neueren Modells am Dienstag, gegen 12.10 Uhr, auf der B 14 von Zimmern ob Rottweil kommend in Richtung Rottweil-Neufra. Etwa auf Höhe der Saline überholte der etwa 55-jährige und braunhaarige Toyota-Fahrer einen Lastwagen, obwohl genau in diesem Moment ein Motorradfahrer mit einer Kawasaki entgegenkam. Der Toyota streifte mit dem linken Außenspiegel den Motorradfahrer, wobei dieser erheblich an der linken Hand verletzt wurde. Ohne sich weiter um den Unfall oder um den verletzten Biker zu kümmern, flüchtete der Toyota-Fahrer auf der B 14 in Richtung Neufra beziehungsweise Spaichingen. Es befand sich neben dem Fahrer eine Frau auf dem Beifahrersitz des Toyotas.

Der verletzte 28-jährige Motorradfahrer musste mit dem Rettungswagen in die Rottweiler Klinik gebracht werden. Am Motorrad entstand durch den Streifvorgang Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Die Verkehrspolizei ermittelt nun gegen den derzeit noch unbekannten Fahrer des Toyota RAV 4 wegen des Unfalls und der Unfallflucht und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Toyota-Fahrer geben können, sich mit der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil, Telefon 0741/ 34 87 90, in Verbindung zu setzen.