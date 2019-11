Fahrer nickt ein: Auto landet auf Dach

Da er nach eigenen Angaben kurz eingeschlafen war, ist ein Autofahrer am Mittwoch gegen 6.35 Uhr auf der Bundesstraße 14 von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen gegen die Leitplanken gestoßen. Der 19-jährige Fahrer des Audi war laut Polizei von Rottweil in Richtung Spaichingen unterwegs und nickte in Höhe Neufra kurz ein. Der Wagen geriet auf den linke Straßenseite, auf die Leitplanken und blieb auf dem Dach liegen. Der Autofahrer konnte den Wagen unverletzt verlassen. Sein Beifahrer wurde zur Beobachtung in die Klinik eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die B 14 kurzzeitig voll gesperrt werden.