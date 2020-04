Fahrer flieht nach Unfall

Zu einer Unfallflucht samt Sachschaden in Höhe von 2000 Euro an einem BMW 320i ist es am Montag zwischen 13.20 und 15.20 Uhr im Bereich einer Hofeinfahrt einer Kfz-Mietwerkstatt an der Trossinger Straße, in der Kurve nahe der Abzweigung Bergstraße, gekommen. Vermutlich beim Verlassen des Geländes der Mietwerkstatt fuhr ein Unbekannter laut Polizei mit seinem Fahrzeug gegen die Beifahrerseite des dort abgestellten BMW. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise nimmt die Polizei Spaichingen (Telefon 07424 / 9318-0) entgegen.