Fahrbahnbelagsarbeiten in Frittlingen

Die Arbeiten für die Umgestaltung und Sanierung der Ortsdurchfahrt Frittlingen gehen ihrem Ende entgegen. Ab 27. Juni wird der Asphaltbelag aufgebracht. Die Verkehrsfreigabe ist auf Ende Juli vorgesehen.

Ab Montag, 27. Juni, hat die bauausführende Firma den Beginn der Asphaltarbeiten im gesamten Baustellenbereich angekündigt, die voraussichtlich eine Woche dauern werden. Die Anlieger wurden vom Rathaus angeschrieben und darauf hingewiesen, dass sie in dieser Zeit ihr Auto nicht in ihrer Straße parken können, sondern wie bereits früher auf Nebenstraßen ausweichen müssen. Busse zwischen Rottweil und Frittlingen gehen dann nicht über Neufra, sondern über Wellendingen. Für den überörtlichen Verkehr gilt weiterhin, Frittlingen zu umfahren und aus Richtung Wellendingen oder Denkingen zu kommen. Dies wird bis Ende Juli erforderlich sein, um Restarbeiten an der Straße oder den Nebenflächen ausführen zu können.