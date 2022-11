Fahranfänger kommt von der Straße ab

Mit einem BMW ist am in der Nacht zum Samstag gegen 0.30 Uhr ein Fahranfänger von der Straße abgekommen und hat einen Blechschaden in Höhe von rund 5000 Euro verursacht. Ein 18-Jähriger war mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 14 von Spaichingen her kommend in Richtung Aldingen unterwegs. Nach einer Rechtskurve auf Höhe der Tankstelle Mäder kam der Wagen des jungen Mannes nach rechts von der Straße ab und streifte dabei ein Verkehrsschild. Am BMW entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 4500 Euro und am Verkehrsschild von ungefähr 500 Euro.