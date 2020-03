Fachwissen vermitteln: Imkerei im Bezirk boomt

Bei der Jahreshauptversammlung des Bezirksimkervereins Spaichingen-Heuberg wurde Reinhard Mayer für 25-jährige Mitgliedschaft vom Deutschen Imkerbund mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Der Diplombiologe Bernd Möller hielt einen sehr informativen Vortrag über die Beobachtungen am Flugloch.

Der Vorsitzende Christoph Freudenberger konnte trotz Corona-Angst über 30 Imker und Imkerinnen im Denkinger Sportheim begrüßen. Er referierte kurz über das Jahresprogramm 2019 wobei er die Informationen insbesondere für die Jungimker der internen und externen Referenten als sehr wichtig bewertete.

Interesse an Bienenhaltung ist groß

Die Schnupper- und Jungimkerkurse hätten gezeigt, dass das Interesse an der Bienenhaltung sehr aktuell sei. Auch habe der Verein dadurch neue Mitglieder gewonnen. Aktuell betrage der Mitgliederstand 102 Vollmitglieder und drei Fördermitglieder, die insgesamt 888 Bienenvölker betreuen. Christoph Freudenberger forderte die Imker auf, auch bei den Nachbarvereinen interessante Vorträge zu besuchen. Aufgrund der steigenden Anzahl von Imkern hat die Uni Hohenheim zusammen mit den beiden Landesverbänden beschlossen, Multiplikatorenschulungen durchzuführen, da die Fachberater der Regierungspräsidien und die Referenten der Landesverbände diese Arbeit nicht mehr alleine bewältigen.

Bei der Wahlkreisversammlung am 11. Januar haben sich die Imkervereine verständigt, an der Erprobungsphase teilzunehmen. Die Multiplikatoren sollen nicht unbedingt in allen Bereichen geschult werden. Sie können auch nur in einem speziellen Gebiet geschult werden. Dazu sollte jeder Verein bis Ende März zwei interessierte Teilnehmer melden.

Bernd Möller klärt über Verhalten der Bienen auf

Schriftführer Thomas Denz listete alle Aktivitäten und Veranstaltungen des Vereins auf. Insbesondere die gemeinsamen Veranstaltungen mit den Nachbarvereinen Trossingen und Tuttlingen und der Ausflug zu einem Imker nach Veringenstadt sowie der Besuch des Imkermuseums in Harthausen. Kassenverwalter Josef Ritter musste mit einem kleinen Minus abschließen. Anette King und Gabi Fehrenbacher hatten die Kasse geprüft und für in Ordnung befunden. Günter Weber, der die Entlastung beantragte, sprach Dank und Anerkennung aus für die gute Arbeit der Funktionäre.

In einer fast zweistündigen Power Point Präsentation zeigte Bernd Möller den Imkern auf, was es am Flugloch alles zu beobachten gibt und welche Rückschlüsse man dadurch schließen kann. Bei der früheren Korbimkerei bekam man nur über das Flugloch und das Verhalten dafür Information wie es den Bienen geht. Bei der heutigen Magazinimkerei sei dies einfacher, man hebt den Deckel und schaut rein. Durch gute Beobachtungen am Flugloch und dem Wissen über das Verhalten der Bienen könne man das Öffnen verringern, versicherte der Fachmann. Sehr wichtig sei auch, dass der Deckel gut isoliert sei. Denn die Bienen hätten im Gegensatz zu den Menschen lieber kalte Füße aber einen warmen Kopf.