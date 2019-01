Fünfeinhalb Jahre Haft für Überfall auf Rottweiler Geschäft

Fünf Jahre und sechs Monate lautet das Urteil im Fall wegen räuberischer Erpressung in einem Bastelgeschäft in der Rottweiler Stadionstraße (wir berichteten). Nach einem Regelvollzug von neun Monaten soll der 25-jährige Angeklagte in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden, um seine Drogensucht zu bekämpfen und persönlichkeitsstrukturelle Probleme aufzuarbeiten. „Die Strafe soll ein Signal sein, seinem Leben eine Wende zu geben“, so Richter Karlheinz Münzer in der Urteilsbegründung.

Im vergangenen Juni hatte der 25-Jährige das Bastelgeschäft maskiert und bewaffnet überfallen und 455 Euro erbeutet. Bei der Urteilsfindung habe die Lebensgeschichte des Angeklagten eine wichtige Rolle gespielt, schlüsselte Münzer auf. So habe dieser seit dem 14. Lebensjahr Drogen konsumiert. Von Jahr zu Jahr seien mehr illegale Substanzen dazu gekommen, ein „Drogencocktail“, wie Münzer sagte. Parallel habe es Probleme mit dem Vater gegeben, so dass der Angeklagte zeitweise in einer Pflegefamilie war. Zudem habe er einige Jugendstrafen verbüßt, unter anderem wegen Erpressung. Mit seiner Art sei der Angeklagte immer wieder angeeckt, habe sich zurückgezogen und die Isolation dadurch noch schlimmer gemacht – ein Teufelskreis. Mehrfach sei er daran gescheitert, seine Abhängigkeit zu therapieren.

Den Überfall auf den Bastelladen habe er jedoch nicht aus Suchtdruck begangen, sondern zur Finanzierung einer geplanten Libanon-Reise. Glücklicherweise habe der Geschädigte beim Überfall richtig reagiert. Auch wenn der Angeklagte keine Verletzungsabsicht gehabt habe, hätte die Situation schnell eine gefährliche Wendung nehmen können. „Deshalb werden solche Taten mit Waffe so schwer bestraft“, so Münzer. Die Anwesenheit der elf Jahre alten Enkelin habe ihn zwar erstarren, aber nicht von der Tat zurücktreten lassen.

Außergewöhnlich war das Verhalten des Angeklagten nach der Tat, als er, nach Schilderung des Zeugen, sichtlich unaufgeregt einen Termin bei der Suchtberatung wahrgenommen hatte. Für den Ladenbesitzer und seine Enkelin habe der Überfall vor allem psychische Folgen. Noch jetzt sei der Mann schreckhaft und verunsichert.

Weil kein unmittelbarer Suchtdruck bestand und die Gefahr durch das Messer mit 20-Zentimeter-Klinge groß war, sei nicht von einem minder schweren Fall auszugehen, erklärte Münzer, und auch nicht von verminderter Schuldfähigkeit nach dem psychiatrischen Gutachten.

Der Angeklagte leide zweifellos an einer Polytoxikomanie (Mehrfachabhängigkeit) und persönlichkeitsstrukturellen Auffälligkeiten, die aber noch nicht zu einer Störung ausgeartet seien. „Dann sähe es dunkel aus.“ Die Gedächtnislücken seien mit der „Pseudologia Phantastica“ zu erklären, dem krankhaften Lügen, um im Mittelpunkt zu stehen.

Zum Urteil von fünf Jahren und sechs Monaten sei man aufgrund der Tatsache gekommen, dass es die erste schwere Tat im Erwachsenenalter war, der Angeklagte aufrichtige Reue gezeigt und vollumfänglich gestanden habe.

Die Frage nach der Erfolgswahrscheinlichkeit einer Therapie sei angesichts der angenommenen hohen Rückfallquote und seines Drogenhanges schwer zu beantworten. „Es wird ein langer und schmerzlicher Weg“, prognostizierte Münzer. Doch es bestehe Aussicht auf Besserung.

Während der Angeklagte sofort den Verzicht auf Rechtsmittel gegen das Urteil erklärte, wollte Staatsanwältin Carla Kasper dazu noch keinen Kommentar abgeben.