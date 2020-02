Fünf Angeklagte sind chancenlos gegen das Narrengericht

Fünf Angeklagte, darunter Bürgermeister Butz als Hauptangeklagter, haben sich am Schmotzigen dem hohen Narrengericht der Narrenzunft Frittlingen gestellt. Im Vorfeld der Kinderparty in der Pfarrscheuer tagte das Narrengericht, bestehend aus Richter (Achim Langheinrich), Staatsanwalt (Simon Schaub), Fürsprecher (Daniel Vranjkovic) dem Protokollanten (Marcus Widmann) und vier Geschworenen.

Das Narrengericht hat in Frittlingen eine lange Tradition und war über viele Jahre fester Bestandteil des Bunten Abends. In den letzten Jahren war es vom Programm verschwunden. Im vergangenen Jahr wurde aber das Programm für den Schmotzigen geändert, und so wurde das Narrengericht wieder zum Leben erweckt und soll jetzt weiter das Programm des Schmotzigen bereichern.

In der humorvollen Gerichtsverhandlung waren neben dem Bürgermeister auch Steffen Wallat und Claudia Vonier als Vertreter des Gemeinderats angeklagt. Bei Steffen Wallat lautete die Anklage „Unterschlagung und Veruntreuung von Erbgeldern“, weil der Gemeinderat zwar einer Erbschaft zugestimmt habe, aber die Verwendung der Gelder verschoben habe. Die Geschworenen hatten bei allen Urteilen nicht wirklich eine Wahl, denn sie hatten lediglich Schilder mit dem Wort „schuldig“ zum Abstimmen.

Auch Hauptamtsleiter Hans-Georg Maier wurde in Abwesenheit verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen: „Es liege der Verdacht zugrunde, dass es sich bei seinem Fahrzeug (FR im Kennzeichen) um einen Dienstwagen handle, der letztlich durch hart verdiente Steuergelder aller Bürger finanziert wurde, oder ggf. sogar im Budget des im Bau befindlichen Seniorenheims mit einkalkuliert wurde“. Ein solches Fahrzeug stehe ihm nicht zu und er wurde zu Sozialstunden für die Narrenzunft verurteilt.

Gemeinderätin Claudia Schellhorn wurde angeklagt, weil der Gemeinderat die Menschen hier zu „noch mehr Scheißen“ animieren wolle. Als Grund nannte der Staatsanwalt eine Verkehrszählung für die Leistungserhöhung der Biogasanlage Benne. Eine Leistungserhöhung bei gleichbleibender Anzahl von Kühen sei aber nicht möglich. FC-Vorsitzender Marc Stöhr wurde für die Absage einer Abrissparty angeklagt. Worauf die Bestätigung kam, „wer in Frittlingen ein Fest absagt, ist immer schuldig“. Nicht ganz uneigennützig wurden Claudia Vonier und Marc Stöhr dazu verdonnert, im nächsten Jahr als Prinzenpaar zu fungieren.

Schließlich wurde Bürgermeister Dominic Butz für seinen Satz „Bauen macht keinen Spaß“ in Bezug auf die Bauverzögerung der Seniorenwohnanlage eines „fehlenden Optimismus“ bezichtigt sowie der Heuchelei und arglistiger Täuschung, da versprochene Feste auf dem neuen Dorfplatz sicher wegen Ruhestörung verboten werden. Die elf Zimmer der Seniorenwohnanlage sollen dafür dem Elferrat über die Fasnacht zur Verfügung gestellt werden. Erheiternd war das ständige Geplänkel zwischen Fürsprecher, Staatsanwalt und Richter. Zum Abschluss musste der Bürgermeister den symbolischen Rathausschlüssel an Zunftpräsident und Prinz übergeben.