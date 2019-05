Die Kunststiftung Hohenkarpfen bietet zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 19. Mai, von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr freien Eintritt an. Ebenso wird es ab 16 Uhr eine Führung durch die aktuelle Ausstellung über Rudolf Schlichter geben.

In ganz Deutschland laden zahlreiche Museen an diesem Sonntag zu besonderen Aktionen, spannenden Führungen und exklusiven Einblicken ein. Neben reizvollen Angeboten für Entdecker bietet das diesjährige Thema „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“ vielfältige Inspiration, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Kunstmuseum Hohenkarpfen zeigt in der laufenden Ausstellung „Idylle und Apokalypse – Rudolf Schlichters Landschaften“ einen repräsentativen Querschnitt durch das umfangreiche Gesamtwerk des Malers, Zeichners und Schriftstellers Rudolf Schlichter (Calw 1890 – München 1955).

Er gilt laut Pressemitteilung neben George Grosz und Otto Dix als einer der bedeutenden Vertreter des veristischen Flügels der Neuen Sachlichkeit, zu deren Kernbestand seine Porträts, Stadt- und Milieuszenen gehören.

Mit dieser Ausstellung wird erstmals Rudolf Schlichter als Landschaftsmaler in den Fokus genommen und damit wird auch die lebendige Tradition der Landschaftsmalerei im 20. Jahrhundert anschaulich.