Förster geht in den Ruhestand

Im Rahmen der konstituierenden Gemeinderatsitzung in Dürbheim ist Revierförster Eberhard Geißler von Bürgermeister Andreas Häse in den Ruhestand verabschiedet worden. Seit 1992 war Eberhard Geißler zuständig für den Dürbheimer Forst. „Eberhard Geißler ist ein original Schwarzwälder. Da kommt auch seine Verbundenheit zur Natur und dem Ski-Langlauf her“, betonte Bürgermeister Häse in seiner Laudatio. „Er kannte sich exzellent in den heimischen Wäldern aus. Das Anlegen von Biotopen und deren Pflege war für ihn eine Herzenssache.“ Früh erkannte der Forstfachmann die Vorteile der „Verjüngung“ von Waldbeständen. Großes Durchhaltevermögen wurde ihm beim Orkan „Wiebke“ im März 1990 und dem verheerenden Orkan „ Lothar“ an Weihnachten 1999 abverlangt. Das jüngste Sorgenkind ist die gegenwärtige Borkenkäferplage und der Schneebruch und seine Folgen vom vergangenen Winter. „Sie haben es immer geschafft, ein finanzielles Plus durch den Holzerlös für die Gemeinde zu schaffen“, stellte Häse fest. Er überreichte einen Blumenstrauß an seine Gattin Maria-Luzia und ein Geschenk an den scheidenden Eberhard Geißler.