Exhibitionistische Handlungen auf dem Parktplaz

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Freitag gegen 7.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Landesstraße 433 (Hauptstraße) am Ortsrand von Denkingen in Richtung Gosheim ereignete.

Eine junge Frau verstaute nach ihrem Einkauf ihre Waren im Kofferraum ihres Autos, so berichtet die Polizei, und setzte sich anschließend in ihr Fahrzeug. Solange sie noch auf dem Parkplatz stand, parkte der Lenker eines Dacia Duster neben ihr. Die Frau wurde darauf aufmerksam, dass der in dem Dacia sitzende Mann exhibitionistische Handlungen vornahm.

Der etwa 50 Jahre alte, grauhaarige Mann flüchtete anschließend auf die Landesstraße 433 und fuhr in Richtung Gosheim davon. Er trug zur Tatzeit einen Mund-Nasen-Schutz.

Personen, die der Polizei Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder zu seinem Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 93 18-0, zu melden.