Exhibitionist belästigt junge Frauen

Zwei junge Frauen sind am Sonntag von einem Mann belästigt worden, der vor ihnen die Hose heruntergelassen hatte und onanierte, so die Polizei. Eine der Frauen hatte schon einmal im Mai auf die gleiche Art unfreiwillig mit dem Täter Kontakt. Als die Frauen auf den Mann zugingen, machte er sich davon. Passiert ist der Vorfall am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr unterhalb des Münsterplatzes auf der Rathausstraße. Die 25 und 27 Jahre alten Frauen riefen sofort die Polizei an, als sie dem Mann begegneten, und teilten die Fluchtrichtung des etwa 30-Jährigen über die Bruderschaftsgasse und Oberamteigasse mit. Drei Streifen nahmen die Fahndung auf, konnten den Unbekannten, der ein gepflegtes Erscheinungsbild mit sehr kurzen, rasierten schwarzen Haaren mit gezupften Augenbrauen hatte, und ein weißes T-Shirt mit einer schwarzen, ärmellosen Sweatjacke sowie eine graue Jogginghose trug, nirgends antreffen. Die Polizei geht davon aus, dass der gleiche Täter bereits am Samstag im Stadtgraben unterwegs war und auch dort eine 17-Jährige auf die gleiche Art belästigte. Hinweise nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 4770 entgegen.