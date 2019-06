Eventagentur Trend Factory übernimmt Hauser-Areal

Die Trend Factory in Rottweil betreibt künftig das Hauser-Areal auf der Saline als Event-Location.

Von der Zusammenkunft profitieren sollen beide Partner - dennoch sieht die Kunstszene die Zusammenarbeit kritisch. Denn die Stiftung, die das kulturelle Erbe des 2004 verstorbenen Künstlers Erich Hauser bewahrt und verwaltet, geht die Verbindung mehr oder weniger gezwungenermaßen ein: Sie braucht für den Unterhalt des Anwesens auf der Saline Geld.

Denn die Wohnpyramide muss saniert werden. Die Stiftung rechnet mit 400 000 Euro.

Der Skulpturen-Park und die Werkhalle des Hauser Areals sind seit der Gründung der Kulturstiftung ein beliebter Ort für Vorträge, Symposien, Ausstellungen und Konzerte.

Mittlerweile gibt es für die Nutzung der Räume eine Vereinbarung mit der Eventagentur Trend Factory in Rottweil. Nun werden im Skulpturenpark und in der Werkhalle Veranstaltungen organisiert, die in das Ambiente passen.

Dabei handelt es sich unter anderem um Firmenveranstaltungen, Hochzeiten und Geburtstage. Gerade für kunstsinnige Kunden biete das Ensemble Erich Hauser den besonderen Rahmen für ihre Veranstaltung, betont das Unternehmen.

Die inhabergeführte Trend Factory wurde 1996 von den heutigen Geschäftsführern Mike Wutta und Thomas Wenger gegründet. Die Agentur mit Sitz im Rottweiler Neckartal im firmeneigenen Kraftwerk beschäftigt rund 50 fest angestellte Mitarbeiter und verantwortet jährlich bis zu 200 Veranstaltungen in Rottweil, Berlin und an Kundenstandorten mit einem Umsatz von rund 18 Millionen Euro.

Die erste Veranstaltung findet schon am Mittwoch, 26. Juni, statt: Ein Denkanstöße-Vortrag von Monika Hein zum Thema "Die Stimme ist das schönste Instrument".