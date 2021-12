Evangelische Kirchengemeinde verlegt Adventskonzert ins Internet

Dania König und Martin Buchholz sind trotz Corona in Aldingen zu Gast - allerdings nur digital. Eigentlich war alles längst geplant. Die Verträge unterschrieben, Plakate verteilt, Karten verkauft, schreibt die Evangelische Kirchengemeinde Aldingen in ihrer Pressemitteilung. Ein Adventskonzert mit Dania König und Martin Buchholz (Foto: Pressemitteilung) hätte am kommenden Freitag um 19 Uhr in der evangelischen Mauritiuskirche in Präsenz stattfinden sollen. Doch die hohen Infektionszahlen haben die Verantwortlichen der Kirchengemeinde bewogen, das Adventskonzert nun im Internet zu streamen.

„Dania König und Martin Buchholz sind zwei wunderbare Musiker und Texter, die uns die Adventsbotschaft ins Herz singen wollen“, wirbt Pfarrer Ulrich Dewitz. Gute Erfahrungen mit einem Internetkonzert hat die Kirchengemeinde bereits zu Ostern gemacht. Nun hoffen die Veranstalter, dass auch dieses Konzert den Weg in viele Wohnzimmer findet. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es auf aldingen-evangelisch.de/wundernacht. Dort wird auch der Link zum Youtube-Konzert veröffentlicht sein.