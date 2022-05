Esoterik zieht in die Aldinger Buchbox

Die Aldinger Buchbox wird aufgestockt: Am kommenden Samstagnachmittag, 14. Mai, werden neue Bücher zum Thema Esoterik und Übersinnliches ins Regal gestellt. Das teilen die Verantwortlichen in einem Schreiben mit.

So finden sich dann unter anderem die Bücher von Paul Schmidt „Symphonie der Lebenskräfte“, Karl Nowotny „Mediale Schriften“, K.O. Schmidt „Neue Lebensschule“, Wolf Brixner „Die Mystiker“, Rhea Powers „Aufruf an die Lichtarbeiter“, Georg Adamsky „Sternenmenschen“, Jo Conrad „Ursprünge“, James Redfield „Die Prophezeiungen von Celestine“, Joseph Murphy „Die Kraft des Unterbewusstseins“, Grace Cooke „Der Pfad der Einweihung“, Adolf Oppel „Das Adeptenbuch“, Christoph Fasching „Die Rückkehr ins Paradies“, G. Weidner „Astralreisen“, „Geistige Wahrheiten“ und Helga Silvaria „Die neue Erde – Messias Alpha“. Außerdem gibt es je zehn historische Bücher und Fantasyromane, heißt es in der Ankündigung weiter.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände usw. vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier, Telefon 07424/84957 (AB), Rita Rechlin, Telefon 07424/85002 (AB).