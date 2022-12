Erzählwochenende in Aldingen

Im Rahmen des Adventszaubers lädt die Galerie im Altbau zu zwei Erzählveranstaltungen ein. Am Samstag, 10. Dezember um 18 Uhr möchte Erzählerin Karin Putz die Zuhörer mit ihren Geschichten zum Advent, Winter und Weihnacht erfreuen oder auch besinnlich stimmen, kündigen die Veranstalter an. Am Sonntag, 11. Dezember, gibt es dann um 16 Uhr eine Märchenstunde für Kinder ab fünf Jahren.

Das Programm für Erwachsene beinhaltet lustige und nachdenkliche Märchen und Mythen, rund um das Thema Winter, Advent, und Weihnachten. Im Programm für Kinder geht es um ein wundersames Töpflein, was einem verlorenen Fausthandschuh passieren kann und ein Mädchen mit einem roten Mützchen. Der Eintritt ist frei.Die Adventsausstellung „Adventszauber“ ist noch bis zum 18. Dezember jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.