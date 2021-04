Erweitertes Testangebot in Aldingen und Aixheim

Das kommunale Testangebot für Aldingen und Aixheim wurde erweitert um Testungen an drei Vormittagen am Montag, Dienstag und Donnerstag, jeweils 8 bis 9 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Aldingen durch die Honberg Apotheke. Das Angebot durch die DRK-Bereitschaften in Aldingen und Aixheim wird ebenfalls fortgeführt. Somit stehen nun folgende Testtermine zur Verfügung:

Dienstag, 27. April: 8 bis 9 Uhr Bürgersaal, Aldingen (Honberg Apotheke)

Dienstag, 27. April: 18 bis 20 Uhr Turn- und Festhalle, Aixheim (DRK Aixheim)

Mittwoch, 28. April: 18 bis 20.30 Uhr Erich-Fischer-Halle, Aldingen (DRK Aldingen)

Donnerstag, 29. April 8 bis 9 Uhr Bürgersaal, Aldingen (Honberg Apotheke)

Freitag, 30. April: 18 bis 20 Uhr Turn- und Festhalle, Aixheim (DRK Aixheim)

Montag, 3. Mai: 8 bis 9 Uhr Bürgersaal, Aldingen (Honberg Apotheke)

Dienstag, 4. Mai: 8 bis 9 Uhr Bürgersaal, Aldingen (Honberg Apotheke)

Dienstag, 4. Mai: 18 bis 20 Uhr Turn- und Festhalle, Aixheim (DRK Aixheim)

Mittwoch, 5. Mai: 18 bis 20:30 Uhr Erich Fischer Halle, Aldingen (DRK Aldingen)

Donnerstag, 06.05. 08:00 bis 09:00 Uhr Bürgersaal, Aldingen (Honberg Apotheke)

Freitag, 07.05. 18:00 bis 20:00 Uhr Turn- und Festhalle, Aixheim (DRK Aixheim)

Samstag, 8. Mai: 9.30 bis 11.30 Uhr Erich Fischer Halle, Aldingen (DRK Aldingen)

Montag, 10. Mai: 8 bis 9 Uhr Bürgersaal, Aldingen (Honberg Apotheke)

Dienstag, 11. Mai: 8 bis 9 Uhr Bürgersaal, Aldingen (Honberg Apotheke)

Dienstag, 11. Mai: 18 bis 20 Uhr Turn- und Festhalle, Aixheim (DRK Aixheim)

Mittwoch, 12. Mai: 18 bis 20:30 Uhr Erich-Fischer-Halle, Aldingen (DRK Aldingen)

Freitag, 14. Mai: 8 bis 20 Uhr Turn- und Festhalle, Aixheim (DRK Aixheim)

Samstag, 15. Mai: 9:30 bis 11.30 Uhr Erich Fischer Halle, Aldingen (DRK Aldingen)

Montag, 17. Mai: 8 bis 9 Uhr Bürgersaal, Aldingen (Honberg Apotheke)

Montag, 17. Mai: 18 bis 20 Uhr Turn- und Festhalle, Aixheim (DRK Aixheim)

Dienstag, 18. Mai: 8 bis 9 Uhr Bürgersaal, Aldingen (Honberg Apotheke)

Mittwoch, 19. Mai: 18 bis 20.30 Uhr Erich Fischer Halle, Aldingen (DRK Aldingen)

Donnerstag, 20. Mai: 8 bis 9 Uhr Bürgersaal, Aldingen (Honberg Apotheke)

Freitag, 21. Mai: 18 bis 20 Uhr Turn- und Festhalle, Aixheim (DRK Aixheim)

Samstag, 22. Mai: 9 bis 12 Uhr Erich-Fischer-Halle, Aldingen (DRK Aldingen)

Das Testangebot ist kostenfrei (solange Vorrat reicht), es gibt kein Termin-Vergabesystem, eine Anmeldung ist nicht nötig. Bitte kommen Sie nur zum Testen, wenn Sie symptomfrei sind