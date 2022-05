Erstkommunion in Frittlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Jesus lädt uns an seinen Tisch“ feierten am Sonntag, 1. Mai 2022, zwölf Kinder in der Pfarrkirche St. Hippolyt und Kassian Erstkommunion. Pater Sabu und Pastoralreferent Peter Berner zelebrierten den feierlichen Gottesdienst. Für die musikalische Umrahmung sorgten Simon Schaub mit Gitarre und Frau Zepf an der Orgel. Die Erstkommunion empfingen Moritz Braun, Jona Drössel, Lena Drössel, Lennert Häring, Greta Höhnle, Luisa Höhnle, Amelia Jakubik, Luis Liebermann, Mila Seemann, Narin-Joy Ülgen, Fiona Weber und Luis Widmann.