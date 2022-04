Erstkommunion in Balgheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Neun Kinder aus Balgheim feierten am Sonntag, 24. April ihre Erstkommunion in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. In einem festlichen Gottesdienst, der von Christine Dreher an der Orgel musikalisch gestaltet wurde, luden Pater Shibin Chacko und Pastoralreferent Thomas Blessing die Kinder zum ersten Mal zur Feier der Eucharistie um den Altar ein. Auf ihrem Weg wurden die Kinder von ihren Gruppenleiterinnen Karin Bahr und Jasmin Dreher begleitet. Die Kinder heißen: Alina Bahr, Verena Berchtold, Leon Dreher, Samira Dreher, Lenny Visek, Simon Schilling, Leander Schmid, Helen Schneemann und Robin Stricker.