Erste selbstverwaltete Senioren-WG gestartet: So funktioniert das Konzept

Die dritte Säule im Gesamtkonzept „Haus am Bäche“, die Tagesbetreuung, liegt derweil noch auf Eis. Das Landratsamt hat inzwischen die Anerkennung als Träger eines Angebots zur Unterstützung im Alltag erteilt. Auch haben sich ehrenamtliche Helfer gefunden, die die Betreuung übernehmen würden, und kompetente Leute, die die Mitarbeiter schulen würden.

„Aber dann hat uns Corona ausgebremst“, so Manfred Mattes, Vorsitzender von Frida („Frittlingen denkt an alle“). Die Schulungen können nicht stattfinden, „und selbst wenn es die Tagesbetreuung jetzt schon gäbe, dürfte sie zur Zeit nicht öffnen“. Also muss man die Zeit nach Corona abwarten.

Die Tagesbetreuung wird ebenfalls im „Haus am Bächle“, aber von der Senioren-WG getrennt in eigenen Räumlichkeiten untergebracht. Die Gemeinde hat auch schon entsprechende Möbel angeschafft.

Hier sollen Frittlinger Senioren, um Vereinsamung und soziale Isolation zu vermeiden, einen Tag in der Woche von 8.30 bis 16.30 Uhr betreut werden, samt Frühstück, Mittag- und Abendessen.

Mit Bewegungs- und Kreativangeboten, Spielen, Singen und Stuhlgymnastik wird dafür gesorgt, dass die Gäste eine anregende Umgebung vorfinden. Langfristig, so Manfred Mattes, ist auch daran gedacht, einen Mittagstisch für Frittlinger Senioren anzubieten. (fawa)