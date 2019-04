Zum zehnten Mal jährt sich am 5./6. April das furchtbare Erdbeben in Rottweils Partnerstadt L’Aquila, das binnen knapp 30 Sekunden in den Morgenstunden um 3.32 Uhr die Stadt komplett zerstört und viele Menschenleben gefordert hat.

Die SMS von Dolmetscherin Uschi Aichholzer: „L’Aquila ist kaputt“ erreichte Ludwig Kohler von der deutsch-italienischen Kulturvereinigung „Amici dell’Aquila“ am frühen Morgen des 6. April 2009. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt das Ausmaß einschätzen – es gab den spontanen Entschluss des damaligen Bürgermeisters Werner Guhl zur Einrichtung eines städtischen Spendenkontos und den Entschluss, mit der Feuerwehr (Reiner Müller), dem THW und dem DRK (Michael Häring) sowie Freiwilligen (Walter Melchiore, Bernhard Pahlmann, Max Burger) direkt nach L’Aquila zu fahren, um vor Ort zu helfen.

Welle der Hilfsbereitschaft

Und es gab von der ersten Stunde an in der Rottweiler Bürgerschaft eine große Welle an Spenden für die Bürger der italienischen Partnerstadt. Beides wurde umgesetzt: die unbürokratische Hilfe vor Ort in Italien und die Spendengelder, die später für das Bürgerhaus in Onna verwendet werden konnten.

Im August vergangenen Jahres trafen sich Mitglieder von „Amici dell’Aquila“ mit dem Ortsverein Onna Onlus im dortigen Bürgerhaus „Casa Onna“, um den zehnten Jahrestag des Erdbebens vorzubereiten. Neben dem stillen Fackelzug in L’Aquila und Onna wird es am 6. April in Onna ein Konzert geben mit Mitgliedern der Stadtkapelle Rottweil. OB Ralf Broß und Kulturamtsleiter Marco Schaffert werden gemeinsam mit Mitgliedern von „Amici dell’Aquila“ vor Ort sein, um zu gedenken.

Wie jedes Jahr am Jahrestag werden nach dem Fackelzug durch die historische Stadt auf dem Domplatz die Namen der 309 Todesopfer gelesen, und danach erklingen die Glockenschläge der Chiesa di Santa Anime 309 Mal.

Ebenso hat Rottweil an den Gedenktagen mit den Amici dell’Aquila an die L’Aquilani am Platz des gepflanzten Kirschbaumes unterhalb der Jugendherberge gedacht.

Seit Donnerstag, 4. April, ist im Alten Rathaus in Rottweil außerdem eine Ausstellung im Gedenken an den Jahrestag des Erdbebens in L’Aquila 2009 zu sehen.