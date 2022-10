Erntedank in St. Marien Aldingen

Der Erntedankaltar der Pfarrkirche St. Marien Aldingen soll daran erinnern, dass es nicht selbstverständlich ist, was in diesem Jahr auf den Feldern gewachsen und gereift ist. Er sei mit den schönsten Früchten und dem schönsten Gemüse der Äcker, Wiesen und Gärten geschmückt worden, so die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Außerdem sei mit verschiedenen Körnern ein Bild gestaltet worden.

Das Team vom kirchlichen Blumendienst bemühte sich wie jedes Jahr die Früchte der Äcker, Wiesen und Gärten am Erntedankaltar der Pfarrkirche darzustellen und aufzubauen. Für diesen Einsatz dankte ihnen Pater Antoni bei der Segnung der Früchte beim Gottesdienst am Sonntag, 2. Oktober. Der Gottesdienst wurde vom Kirchenchor und dem Kinderchor unter der Leitung von Nataliia Sentyshcheva musikalisch gestaltet.

Die Mühe der Menschen für eine gute Ernte in diesem Jahr sei nicht selbstverständlich, betont die Pressemitteilung zum Altar. Man bedenke die Trockenheit, aber auch der Umstand, dass die Region von Unwetter und anderen extremen Witterungsereignissen verschont blieb. Dabei müsse gleichzeitig auch an jene Menschen in fernen Kontinenten erinnert werden, bei denen keine ausreichende Ernte aus verschiedenen Gründen zur Verfügung steht.