Ermittlungserfolg: Polizei nimmt Räuber fest

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Rottweil, wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun mitteilen, am vergangenen Freitag einen 27-Jährigen festgenommen. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, am 18. September in Rottweil einen 32-jährigen Mann mit einem Messer am Kopf verletzt zu haben, um dessen Mobiltelefon zu rauben. Eine weitere Tat ereignete sich am 27. Oktober. Der Beschuldigte soll einen 16-Jährigen angegriffen haben, um im Besitz des zuvor entwendeten Mobiltelefons zu bleiben.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Rottweil wurde der 27-Jährige am 30. Oktober an seiner Wohnanschrift verhaftet. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.