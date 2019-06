Ergebnisse der Wertungsspiele

Beim Kreisverbandsmusikfest wurden am Samstag in der Festhalle in Aldingen die Wertungsspiele abgenommen. Der Wertungsjury stellten sich vier Blasorchester und ein Jugendblasorchester.

Das Jugendblasorchester Schramberg erhielt das Prädikat „ mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“. Ihre Stücke waren „Happy Summer Song und „Fast Food“. „Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ hatte der Musikverein Ostdorf. Sie spielten die Stücke „La Storia“ und „A Short Story in Blue“. Ebenfalls „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ hatte der Musikverein Engstlatt. Die Werke, die sie spielten, waren „Devil’s Tower“ und die „Alvamar Overture“.

Die Stadtmusik Hüfingen erspielte sich mit den Stücken „Appalachian Overture“ und „Klezmer Classics“ das Prädikat „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“.

Das gleiche Prädikat erspielte sich die Stadtmusik Schramberg mit „Shichi-Go-san“ und „Sacri Monti“.