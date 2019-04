Erdbeben-Betroffener: Der Staat hat uns mit allen Mitteln zum Schweigen gebracht

Heide Friederichs, „Amici dell’Aquila“, und ehemalige Stadtbotschafterin, hat im Vorfeld zum Gedenken an den zehnten Jahrestag der Erdbebenkatastrophe in Rottweils Partnerstadt L’Aquila und dem Nachbarort Onna einige Betroffene interviewt und nach ihren Erinnerungen und Erfahrungen befragt. So auch Aldo Scimia aus L’Aquila, der seine Mutter in Onna verloren hat. Aldo Scimia bereut heute, nicht weggegangen zu sein. Der Staat habe Bürger mit allen Mitteln zum Schweigen gebracht.

Wie waren Sie und Ihre Familie von dem schweren Erdbeben in L’Aquila betroffen? Haben Sie persönlich Schaden genommen in dieser Erdbebennacht und wo sind sie unmittelbar danach untergekommen? Wann sind Sie nach den Notunterkünften in andere Wohnungen gekommen?

Ja, ich habe meine Mutter verloren, Berardina (Dina) Bonanni. Sie befand sich in ihrem Haus in Onna, wo sie gewöhnlich wohnte, in der via della Ruetta. Ich war mit meiner Familie in L’Aquila, via Basilicata 4. Zuerst sind wir in die Zeltstadt geflüchtet, die auf dem Sportplatz von Navelli errichtet war. Dann ist meine Frau mit unseren beiden Töchtern in ein Hotel in Roseto degli Abruzzi umgezogen. Ich, der ich meine Anwesenheit bei der Arbeit sicherstellen musste (ich bin bei der Gemeindepolizei L’Aquila angestellt), wechselte zwischen Roseto und der Zeltstadt von Onna.

Der Wiederaufbau in L’Aquila, Onna, Paganica und anderen Ortschaften hat sehr lange auf sich warten lassen. Wo sind Sie und Ihre Familien seither untergebracht? Wenn Sie zurückdenken, wie haben Sie die Zeit nach dem Erdbeben bis zum heutigen Tag erlebt? Was hat Ihnen Kraft gegeben, weder die Hoffnung noch den Mut zu verlieren und dabei den schleppenden Wiederaufbau in der Stadt L’Aquila ständig vor Augen zu haben ?

Meine Wohnung hat nur leichte Schäden erlitten. Im Januar 2010 sind wir wieder in unser Haus eingezogen – nach offizieller Bestätigung der teilweisen Bewohnbarkeit der Immobilie. Das Haus meiner Mutter in Onna ist heute noch zerstört bis auf die Grundmauern. Wir warten immer noch auf die Erledigung des bürokratischen Vorgangs (verworren und elefantös), dass man uns das Gebäude wieder errichten lässt. In Wirklichkeit glaube ich nicht, dass man von Kraft, Hoffnung oder Mut zum Voranschreiten sprechen kann. Ich glaube es handelt sich eher um eine Kraft der Trägheit. Es handelt sich um das Bewusstsein der eigenen Identität verbunden mit dem Ort der Geburt, des Aufwachsens, des Lebens.

Auch der Schmerz macht einen Teil des Lebenskreislaufs aus. Der Dichter Ignazio Silone sagte: „Es sind die Schmerzen, die in sich alle Kräfte des Seins zusammenziehen.“ Heute, angesichts der aktuellen Lage bin ich voll Reue: Ich hätte mehr Mut haben wollen wegzugehen. Im Leben braucht man manchmal Zynismus, und ich habe ihn nicht gehabt. Nochmal Ignazio Silone: „Man müsste ein anderer werden, aber auch das ist eine Art zu sterben. Man müsste weit weggehen vom eigenen Land. Den Namen zu wechseln genügt nicht. Der Staub auf den Schuhen ist von dem Dorf, wo man geboren ist.“

Während des Wiederaufbaus haben viele Bürger selbst zur Schaufel gegriffen, zuerst Steine und Schutt weggeräumt, dann Zeichen des Protestes in vielen Aktionen gesetzt und von Anfang an haben Kunstaktionen das kulturelle Leben in den Ruinen der zerstörten Stadt aufrecht erhalten und fortgeführt. Wie sehen Sie heute die Zukunft für die Stadt und ihre Bewohner und für Sie ganz persönlich? Überwiegt eher Ohnmacht oder Zuversicht? Wie müsste sich die Stadt entwickeln, wenn nicht nur saniert und wiederaufgebaut, sondern auch ein gerechtes, soziales Miteinander der Bürger entwickelt werden soll?

Ich habe an fast allen Veranstaltungen teilgenommen. Es war eine Notwendigkeit aufzuschreien und die eigenen Rechte zurück zu fordern von Institutionen, die, unter einem Schleier von falschem und heuchlerischem Paternalismus, um die Bevölkerung bei Laune zu halten, taub zu sein schienen und die Grausamkeit eines stiefväterlichen Staates verbargen, die uns zurechtgewiesen und uns mit allen Mitteln zum Schweigen gebracht haben.

Mir persönlich wurde verboten, unter den Trümmern des Hauses meiner Mutter Gegenstände zu holen, die mir lieb waren. Ich wurde verwarnt und mit einer Anzeige bedroht. Die Stadt befindet sich heute leider in einer ausweglosen Situation; der Wiederaufbau der Gebäude hat nach kümmerlichem Beginn Zeiten großer Dynamik erlebt, stockt aber heute, vor allem in den Teilorten. Der gesellschaftliche Wiederaufbau fehlt im gegenwärtigen Zeitraum völlig.

Viele Bürger haben vorgezogen, die Stadt zu verlassen und ihre Aufmerksamkeit in andere Richtungen zu lenken, vor allem die Jugendlichen. Die Arbeitslosigkeit steigt, das mittlere Alter überwiegt in der Bevölkerung und die ökonomische Kraft des Systems Stadt, (schon im Niedergang vor zehn Jahren) ist heute, wie soll ich sagen, unterirdisch. Die Stadt füllt sich anlässlich von Veranstaltungen, aber sie ,lebt’ nicht das tägliche Leben, sie ,pulsiert’ nicht. Die Teilorte schleppen sich dahin, sie lösen sich auf in einem unerbittlichen Niedergang: einige wichtige Dörfer, Zentren des aquilanischen Umlandes, sind unausweichlich zum Verschwinden verurteilt! Die Bürgerschaft ist geteilt in die „terremotati“ und „terremotisti“, die Erdbebengeschädigten und die Erdbebenprofiteure. Es fehlt eine strategische Vision für die nächsten zehn oder zwanzig Jahre meiner Stadt. Es fehlt ein, wenn auch ganz kleines, Projekt, aber auch ein Traum für die Zukunft.