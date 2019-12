Er setzt die Schauspieler ins rechte Licht

In dem kleinen Dörfchen Hausen ob Verena hat das Theaterspielen Tradition. Dabei spielt ein Mann, den man nicht auf der Bühne sieht, eine ganz wichtige Rolle: Techniker Joachim Rist.

Bereits zu früheren Zeiten standen immer wieder Laienschauspieler auf den Brettern. Dann gab es in den 80er-Jahren eine Auszeit. Die Theater-AG des Gymnasiums sprang ein und spielte 1988 den „Entenklemmer“. Auch Hausener Schüler waren damals mit dabei. Bei Ernst Haller funkte es, und er kam sogleich auf die Idee, wieder eine Theatergruppe zu bilden.

Freiwillige meldeten sich zur Aufführung eines Dramas über Wilderer. Haller führte Regie. Die Urgesteine Birgit Brugger, Rolf Mauthe und Harald Klaiber waren mit dabei und können somit in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern.

Noch nicht solange dabei ist Joachim Rist. Seit drei Jahren ist er als Techniker die helfende Hand der Truppe. Gerne erzählt der gelernte Industriemechaniker, wie er zur Theatergruppe kam.

„Eigentlich wie die Jungfrau zum Kind“, meint er lachend. An einem feuchtfröhlichen Abend im Clubheim wurde eine weibliche Person für eine noch nicht besetzte Rolle gesucht. Seine Freundin Claudia Steiner wurde dafür „geangelt“ und wurde so Hobbyschauspielerin bis zum heutigen Tag.

Doch inzwischen hat der bisherige Techniker der Truppe abgesagt, und Harald „Harry“ Klaiber war wieder auf der Suche. „Mit Freuden sagte ich sofort zu.“ Allerdings wurde Rist früher schon mal gefragt. Aus Zeitgründen war es damals nicht möglich, da er noch bei den Trossinger Hexen mitmachte und die Hexentaufe gerade anstand. „Heute macht mir die Arbeit sehr viel Spaß, zumal auch meine Freundin bei der Truppe ist und hinter mir steht“, versichert Rist.

Ab der ersten Bühnenprobe ist er dabei und oft der Letzte, der die Halle verlässt. So kommen für eine Theateraufführung etwa zehn bis 15 Proben zusammen mit je rund vier Stunden. Von den Vorbereitungen und Aufräumarbeiten ganz zu schweigen.

„Den Text des diesjährigen Spiels ,Für immer Disco!’ von Andreas Wening kenne ich fast auswendig“, gesteht er. Schließlich muss er genau den Zeitpunkt wissen, wo ein Geräusch angesagt ist, wie Klingelton, Autohupe, zerbrochenes Glas, Waldrauschen oder das Schnarchen eines Spielers. Hier ist Konzentration gefordert. Es muss alles auf die Sekunde genau eingespielt werden.

Da kann er sich auch an eine peinliche Situation im ersten Jahr erinnern. Er gab versehentlich einen langen Telefonklingelton, während die Schauspielerin selbst telefonieren wollte, die dann etwas durcheinander kam. Wenn ein Geräusch vorbei ist, steht das nächste schon in der Warteschleife.

„Das Regiebuch liegt während der Aufführung stets vor mir, denn oft muss auch die Beleuchtung geändert werden.“ Die wichtigste Arbeit ist indessen das genaue Einstellen der fünf Mikrofone, die über einen Laptop an die Hallenanlage angeschlossen sind und so gesteuert werden können. Bei den Aufführungen heißt es dann, in den ersten Minuten alles genau aufzunehmen und nach zu justieren, damit auch die Besucher in der hintersten Reihe alles verstehen können.

Wenn dann nach einem Aktende die Bühne umgebaut werden muss, kann es nicht schnell genug gehen. Jeder Griff muss sitzen, und jedes Teil sollte an seinem richtigen Ort sein. Ein falsches Bühnenbild kann zu Unsicherheiten bei den Schauspielern und zum Chaos führen.

Die erste Arbeit ist allerdings, im richtigen Moment den Vorhang auf- und zuzuziehen. Das geschieht heute noch mit Seilen. „Einmal zog ich den Vorhang in die falsche Richtung, sodass der Regisseur Klaiber laut rief: ,andere Richtung!’ – O, wie peinlich für mich“, erzählte Rist.

Für ihn selbst ist jedes Stück, das aufgeführt wird, das richtige und das beste, kann er doch alle nach der langen Probezeit auswendig. „Aber selbst Theater spielen, das möchte ich nicht, da ich Hemmungen hätte, vor Leuten zu sprechen.“ An großen und professionellen Theateraufführungen hat er kein Interesse. Für ihn sind die Laienspiele das Schönste. „Es ist nur schade, dass ich hinter der Kulisse stehe, den Text zwar kenne, aber die Mimik und Gesten der Schauspieler nicht sehe und deshalb auch nie richtig weiß, warum das Publikum so lacht“, sagt er.