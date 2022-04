Ende der Frist: Drei Bewerber wollen Bürgermeister in Dürbheim werden

Am Donnerstag, 5. Mai, gibt es ab 19 Uhr in der Festhalle Dürbheim eine Kandidatenvorstellung: Zunächst hat jede/r Kandidat/in Zeit, sich bis zu 20 Minuten lang selbst vorzustellen. Nach einer Pause von zehn Minuten haben dann Bürger/innen mit Hauptwohnsitz in Dürbheim Gelegenheit, den Bewerbern Fragen zu stellen.

In Dürbheim ist am Montagabend um 18 Uhr die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl am 22. Mai zu Ende gegangen. Es bleibt dabei: Es gibt zwei Kandidaten und eine Kandidatin, die sich um die Nachfolge von Andreas Häse bewerben.

Zum Teil jahrelange Kommunalpolitikerfahrung

Das Bewerberfeld ist besetzt mit Kandidaten, die zum Teil jahrelange Erfahrung in der Kommunalpolitik haben: Bereits am 5. März, dem Tag nach der offiziellen Ausschreibung, hatte der Bürgermeister des benachbarten Balgheim seine Bewerbungsunterlagen in den Rathaus-Briefkasten geworfen. Der 31-jährige gelernte Bankkaufmann war selbstständiger Unternehmensberater, bevor er im Oktober 2019 Bürgermeister in Balgheim wurde. Mit „jungen Ideen“, so Schwarz, möchte er die Gemeinde zusammen mit der Bevölkerung, den Unternehmen und den Vereinen weiterentwickeln. Dabei will er die Vorteile der interkommunalen Zusammenarbeit und entsprechende Synergien nutzen.

Von Gemeinderat bis Verwaltungsmitarbeiterin

Gleichzeitig mit Schwarz hat dann Jürgen Köhler seine Bewerbung abgegeben. Der 58-Jährige gebürtige Spaichinger lebt seit 20 Jahren in Dürbheim, wo er seit 2009 Gemeinderat und seit 2014 stellvertretender Bürgermeister ist. Der Bankkaufmann und studierte Betriebswirt hält die Energiewende für wichtig und sei im gleichen Zug auch konservativ.

Als dritte Kandidaten hat sich die 47-jährige Heike Burgbacher aus Spaichingen beworben. Sie ist seit über sieben Jahren für die Gemeinde Dürbheim als Verwaltungsmitarbeiterin und Standesbeamtin tätig. In ihrem Wahlkampf sei es ihr sehr wichtig, mit den Bürgerinnen und Bürgern offen in Kontakt zu kommen und ihre Wünsche aufzugreifen. Als jahrelange Mitarbeiterin der Gemeinde wisse sie, was gut läuft, aber auch wo Handlungsbedarf bestehe.