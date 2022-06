„Eltatalrunde“ beim AOK Radsonntag

Die Radtreffgruppe Frittlingen hatte am Sonntag, 19.Juni, zur AOK-Radausfahrt eingeladen. Vermutlich auf Grund der vorausgesagten hochsommerlichen Temperaturen sind nur 14 Radler zum Treffpunkt um 9.30 Uhr am Radlerheim in der Hasentorstraße erschienen. Die Teilnehmer kamen aus Frittlingen, Wehingen, Spaichingen und Hochmössingen. Vorschriftsmäßig trugen alle Helme, neun Radler hatten Pedelecs und fünf Radler fuhren ohne Motor.

Nachdem sich alle noch mit Getränken und Obst versorgt hatten, startete die Gruppe bei herrlichem Sonnenschein Richtung Aldingen. Über Schura ging es weiter nach Durchhausen. Hier wurde am idyllischen Riedwiesensee eine Trink- und Vesperpause eingelegt. Weiter ging es über Seitingen-Oberflacht durch das schöne Eltatal, immer mit Blick auf den Hohen Karpfen nach Wurmlingen. Dort wurde in einer schattigen Gartenwirtschaft die Mittagsrast eingelegt.

Nachdem der Durst gelöscht und sich alle gestärkt hatten ging die Tour weiter über Weilheim, Rietheim, Dürbheim, Balgheim nach Spaichingen. Da sich die Radstrecke überwiegend in der Sonne befand – und die Sonne schien sehr intensiv vom Himmel - mussten immer wieder Verschnauf- und Trinkpausen eingelegt werden, um den Flüssigkeitsverlust wieder aufzufüllen. Von Spaichingen führte die Tour über den alten Bahndammweg hoch bis nach Denkingen und von dort weiter auf direktem Weg zurück nach Frittlingen ins Radlerheim.

Um 14.45 Uhr kamen alle ohne Panne, Unfall und Sonnenstich am Radlerheim in Frittlingen wieder an. Hier wurden die Radler von fleißigen Helfern mit Kaffee, Kuchen, und warmen Würsten versorgt. Auch gegen den Durst war bestens gesorgt. So saß man noch gemütlich zusammen und alle waren sich einig, es war, trotz der heißen Temperaturen, mit 53 Kilometern und rund 400 Höhenmetern eine tolle Ausfahrt.