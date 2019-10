Elf Männer machten 1894 den Anfang

Rund 200 Gäste sind am Samstagabend in die Erich-Fischer-Halle in Aldingen gekommen, um das 125-jährige Vereinsjubiläum des TV Aldingen zu feiern. Ansprachen, Ehrungen und ein Unterhaltungsprogramm von Frank Golischewski haben den Festakt begleitet.

„Der Turnverein bewegt etwas in Aldingen und in gewisser Weise bewegt er die Aldinger“, mit diesen Worten lobte Bürgermeister Ralf Fahrländer die Arbeit des Vereins. Er erinnerte an die Vereinsgründung am 7. Oktober 1894, als elf Männer den Verein im damaligen Gasthaus „Sonne“ aus der Taufe gehoben haben. Fahrländer spannte den Bogen in die Gegenwart, wo derzeit 950 Mitgliedern dem Verein angehören. „Somit ist der TVA der älteste und größte Verein in der Gemeinde.“

Der Bürgermeister lobte den Turnverein für sein breit aufgestelltes Angebot und bezeichnete ihn außerdem als Garant für gesellige Veranstaltungen. In seinem Rückblick erinnerte Fahrländer daran, dass die Mitgliedschaft in einem Turnverein in den Anfangsjahren Männern vorbehalten war und erst in den 1950er Jahren auch Frauen den Weg zum TVA fanden.

Bernd Allgaier, Vertreter des Turngau Schwarzwald, betonte, dass solch ein Jubiläum zeige, dass der Verein für jahrzehntelange Kontinuität und Stabilität stehe. „Er gibt nicht nur den Mitgliedern, sondern auch der Gesellschaft in der Gemeinde Halt und Orientierung“, sagte er. Doch er richtete seinen Blick auch in die Zukunft, indem er fragte: „Wie sieht der TV Aldingen in 15 Jahren aus? Welche Herausforderungen und Entscheidungen warten auf ihn? Welche Menschen werden sich im Verein engagieren?“ Als Geschenk überreichte Allgaier folgerichtig das „Workbook 2030“, ein Leitfaden für die Zukunft. Ein Geschenk, das der Vorsitzende Martin Jetter und sein Stellvertreter Björn Flaig gerne entgegennahmen.

Vorsitzender Martin Jetter dankte der Gemeinde dafür, dass sie gute Sportstätten zur Verfügung stelle, ohne die das vielfältige Angebot gar nicht möglich sei. Ein Aspekt, den auch die Sportkreisvorsitzende Margarete Lehmann in ihrem Grußwort aufgriff. Sie sprach von den drei Säulen, auf denen der Aldinger Turnverein aufgebaut sei. Dies seien das Sportangebot und die Heimat, die der Verein bietet. Außerdem das ehrenamtliche Engagement vieler Übungsleiter und Funktionäre und schließlich die Bereitschaft der Kommune, das alles zu finanzieren. „Nur so wird das Portfolio des TVA komplett“, sagte Lehmann.

Im sich anschließenden Unterhaltungsprogramm zeigte sich Frank Golischewski gut vorbereitet. Anhand der Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum hatte er sich über den Turnverein Aldingen schlau gemacht. „Da hießen früher sehr viele Vorstandsmitglieder Haller. Da ist es ja logische Konsequenz, dass eine Halle gebaut werden musste“, scherzte er los. Golischewski bemerkte, dass die Aldinger dann gleich eine Sporthalle mit Schwimmbad bekamen. „Das hat Trossingen bis heute nicht geschafft. Die schwimmen höchstens in Schulden“, lautete ein Seitenhieb, der ihm Lacher einbrachte. Doch dann versprach er, sich zurückzuhalten, er wolle ja schließlich auch wieder nach Trossingen zurück. In seinem musikalischen Bühnenprogramm führte er durch die Musik der vielen Jahrzehnte, kam aber immer wieder auf den aktuellen Anlass, das Jubiläum des Turnverein Aldingen, zurück und unterhielt sein Publikum so, dass das einhellige Urteil der Festgäste an diesem Abend lautete: „Das war ganz toll“.