Einschulungsfeier in Aldingen

In der Einschulungsfeier der Klasse 5 am 15. September in der Erich-Fischer-Halle wurden 69 neue GemeinschaftsschülerInnen mit ihren Familien von Konrektorin Frau Müller willkommen geheißen. Viele von ihnen haben bereits die Grundschule in Aixheim und Aldingen besucht, doch es wurden auch zahlreiche SchülerInnen aus den umliegenden Gemeinden vom Konzept unserer Gemeinschaftsschule überzeugt. Somit konnten in diesem Jahr sogar drei neue 5. Klassen gebildet werden.

Das Programm wurde von den sechsten Klassen unter der Leitung von Frau Toscano, Frau Kunzelmann und Frau Sulzmann gestaltet. Es wurde ein amüsantes Theaterstück aufgeführt, in dem vielen Szenen eines typischen Schulalltags an der GMS in lustiger, aber informativer Weise nachgespielt wurden. Untermalt wurde dies vom Schulsong „Ich bin einer von uns“ und einem Schul-Rap. Durch das Programm führten die Moderatoren Christian, Ula und Ecrin aus Klasse 6.

Während für die Kinder aus Klasse 5 nach einem Fotoshooting die erste Kennenlernstunde stattfand, informierte das Schulpädagogische Team unter der Leitung von Frau Strauß-Synesiou über die pädagogischen Beratungsmöglichkeiten an unserer Schule.

Allen neuen SchülerInnen wünscht die GMS Aldingen einen guten Start und ein herzliches Willkommen in der Schulgemeinschaft. Du bist jetzt einer von uns!