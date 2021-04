Einschränkungen: Knotenpunkt B 14/B27 in Rottweil wird zum Kreisverkehr

Nicht zum ersten Mal wird angekündigt, dass in Rottweil am Knotenpunkt der Bundesstraßen 14 und 27 die Bagger anrücken sollen. Und nun geht es nach den Belagsarbeiten vom vergangenen Jahr tatsächlich ab nächster Woche weiter – mit dem nördlichen Abschnitt, also den Arbeiten am künftigen Kreisverkehr.

Diesen Weg nehmen viele Berufspendler aus dem Bereich Spaichingen/Primtal/Heuberg. Außerdem befahren alle Spaichinger, die regelmäßig auf der Saline einkaufen, diesen Knotenpunkt.

Deutliche Auswirkungen durch Umleitungen

Der Rottweiler Bürgermeister Christian Ruf informierte die Mitglieder des Bauausschusses in ihrer jüngsten Sitzung, dass der Baubeginn unmittelbar bevorsteht: In der ersten Maiwoche werde der Umbau des Knotenpunkts beim „Hornbach“ beginnen.

Einhergehen werden die Bauarbeiten mit deutlichen Auswirkungen auf den Verkehr. Vom 3. Mai bis 29. Oktober, so der Plan, werde mit Einschränkungen zu rechnen sein. Es dürfte mit der einen oder anderen Umleitung verbunden sein.

Gleichwohl: Ziel des Umbaus sind deutliche Verbesserungen im Verkehrsfluss und die Entschärfung eines Unfallschwerpunkts. Gelöst werden soll das Problem mit den Rückstaus zu Stoßzeiten, indem der Kreuzungspunkt der beiden Bundesstraßen zu einem Kreisverkehr ausgebaut wird.

Maßnahme des Bundes

Zudem entstehen in diesem Zug eine neue Zufahrt zum Baumarkt und ein dritter Auffahrast zwischen B 14 und B 27.

Wegen des „Hornbach“-Anschlusses und weil die Tuttlinger Straße bis zur Saline-Kreuzung gleich mit gerichtet wird, ist die Stadt Rottweil bei der Maßnahme des Bundes mit im Boot. Details sollen folgen.