Einkaufsservice soll Aldinger Senioren helfen

Die Gemeinde Aldingen bietet wegen der Corona-Krise einen Einkaufs- und Hilfsservice für Senioren und sonstige Hilfsbedürftige an, so eine Pressemitteilung. Bereits vergangene Woche sei der Einkaufsservice durch den Lebensmittelmarkt Milkau und das Aixheimer Lädele (für Aixheim) angelaufen. Ehrenamtliche Helfer der Spielvereinigung Aldingen, des TV Aldingen und des TV Aixheim sowie sonstige Personen, die sich für Hilfsdienste angeboten haben, stünden für den Einkaufsservice und sonstige Hilfsdienste zur Verfügung. Die Koordination der Hilfsdienste übernimmt zentral in der Gemeindeverwaltung Frau Marquart, Sozialarbeiterin in der Integration, unter der Telefonnummer 07424/882-42.

Beim Einkaufsservice nimmt die Firma Milkau (EDEKA) die Bestellungen von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 07704/92389–920 an und stellt die Waren innerhalb von 48 Stunden zur Auslieferung bereit. Das Aixheimer Lädele nimmt Bestellungen unter der Telefonnummer 07424/9818257 entgegen. Die Auslieferung der Waren erfolgt durch Mitglieder der genannten Vereine. „Gerne können sich neben den durch das Coronavirus betroffenen Personen auch Senioren und sonstige Hilfsbedürftige mit ihrem Anliegen melden.“