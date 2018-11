Eine wirklich schöne Bescherung

Im Jubiläumsjahr „1200 Jahre Denkingen“ hat die „Dorftheatergruppe“ mit dem gelungenen Historienspiel „Eine Zeitreise durch die Denkinger Geschichte“ nicht nur Geschichte lebendig gemacht, sie brachte nun im 50. Jahr seines Bestehens in der vorweihnachtlichen Zeit mit dem Weihnachtsklassiker „Mir sind koine Engel, oder: A schöne Bescherung“ von Albert Husson einen Hochkaräter auf die Bühne, der als Kultfilm mit Humphrey Bogart und Peter Ustinoc sehr in Erinnerung ist.

In drei Vorstellungen erlebten die Besucher in der jeweils vollbesetzten Alten Turnhalle des TSV 120 Minuten zum Dahinschmelzen. „Die Historie ist uns ins Blut gegangen, weshalb wir mit unserem Stück diesem Zeitalter treu geblieben sind“, bekannte Regisseur Jürgen Bauer in seiner Begrüßung der recht zahlreich erschienenen Theaterfans.

Die außergewöhnliche Komödie bestach durch die exzellente Besetzung der Rollen, ihren unvergleichlichen Humor, ein stimmiges (übrigens neues) Bühnenbild, authentische Kostüme und vor allem durch die Darstellung der drei Kriminellen, die allesamt ihr Herz am rechten Fleck hatten und Isabella (Dorothea Schnee) schlussendlich zu dem Resümee veranlassten: „Wer weiß schon, wie Engel wirklich aussehen?“

Trotz des vielfach schwarzen Humors und der Satire in der Gangsterkomödie ließ das Stück ein wenig vorweihnachtliche Stimmung aufkommen und beanspruchte zudem häufig die Lachmuskeln. Das Publikum geizte auch nicht mit Szenenapplaus.

Schlag auf Schlag purzelten in dem Stück dann die schwarzhumorigen Pointen. Wobei die drei schweren Burschen Alfred (Dominik Stahl), Johannes (Heiko Wagner) und Joseph (Martin Thieringer) ein wunderbares Trio bildeten. In ihren Paraderollen entdeckten die drei Verbrecher fast rührend ihre menschlichen Seiten, die sie zu Lieblinge des Abends werden ließen. Auch die übrigen routinierten Darsteller glänzten mit hervorragenden Leistungen und spielten sich in die Herzen der Zuschauer.

In der etwas anderen Weihnachtsgeschichte sind drei Sträflinge ausgebrochen und suchen Unterschlupf als Dachdecker im Kolonialwarenladen der Familie Duldinger. Eigentlich wollten sie die Eigentümer berauben, aber angesichts des geradezu erschreckend harmlosen und geschäftsuntüchtigen Kaufmanns Felix Duldinger (Alexander Wilks), seiner liebenswürdigen Frau Amalia (Tanja Banzhaf) und der herzigen und verliebten Tochter Isabella (Dorothea Schnee) greifen sie lieber als ungewöhnliche Weihnachtsengel in das Schicksal der Familie ein.

Sie helfen dem Geschäft auf die Sprünge, frisieren die Bücher und werden auf spezielle Weise mit dem herzlosen Diktator Onkel Justus Trietzer (Willi Klein) fertig, der extra zu Weihnachten aus Hamburg angereist ist, um die Firma zu liquidieren und seine Verwandten vor die Tür zu setzen. Seinen Neffen Paul Schönblick (Neuling Florian Ott), als früherer Geliebter von Isabella, hatte er mit einer reichen Fabrikantentochter verlobt. Die giftige Schlange Adolf spielt bei dem Ausschalten von Onkel Justus indessen die entscheidende Rolle.

Und für den Weihnachtsabend wurden Weihnachtsgans und Christbaum kurzerhand von den „drei Engeln“ vom Gouverneur geklaut, und schließlich bekommt Töchterchen Isabelle nach dem überraschten Verschwinden von Paul (ebenfalls durch einen Schlangenbiss) eventuell einen neuen Liebhaber vermittelt. Da war noch die resolute Wunderine Fritz (Brigitte Ruf), David Dreher als Leutnant und der dunkelhäutige Musiker, dargestellt vom Neuling Jens Giese.

Fürwahr eine Weihnachtsgeschichte der ganz anderen Art, die für das 50. Jubiläum sehr gut passte und zum Nachdenken anregte.