Eine private Initiative zur Nachhaltigkeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es handelt sich um eine private Initiative, entstanden durch den Gedanken, dass man nichts wegwerfen sollte, was noch gut ist und worüber sich andere freuen würden. Wenn man nur wüsste, wohin damit? Für Kleidung gibt es zum Beispiel den Secondhandladen in Aldingen, die Kleiderläden in Trossingen und Spaichingen, für Bücher existiert seit über drei Jahren die Aldinger Buchbox auf dem Marktplatz, es steht eine Vitrine in Wurmlingen, es finden sich mehrere Bücherregale in Tuttlingen und für Verschiedenes bietet sich die Give-Box in Spaichingen, Gutenbergstraße (Firma Niemann) an.

In Aldingen kann man rund um die Uhr schöne Dinge in die Vitrine stellen, die zuhause überflüssig geworden sind oder die bei einem Umzug oder einer Hausräumung anfallen. Dies kann außer Kleidung, Bücher und Lebensmittel alles sein, was in das Regal passt (nichts Kaputtes oder Schmutziges). Und jeder kann sich nehmen, was ihm gefällt oder er/sie brauchen kann – völlig kostenlos und unkompliziert. Dieses Angebot kann gerne noch mehr genutzt werden. Das Regal wird vom Betreuerteam der Buchbox täglich gepflegt und soll immer ordentlich und sauber aussehen.