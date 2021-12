Eine Oase zum Durchschnaufen in Denkingen

Trotz Corona haben die Eheleute Friede und Klaus Krell mit ihrem bewährten Helferteam im Plattenweg wieder den lebensgroßen Weihnachtsweg aufgebaut. Die Adventszeit ist für die Krells die wichtigste Zeit im Jahr. Dieses Jahr dürfen sie zudem noch ein kleines Jubiläum feiern.

Denn seit 2012, also 2021 zum zehnten Mal, stehen in der Advents- und Weihnachtszeit auf ihrem weitflächigen Grundstück im Plattenweg lebensgroße Figuren in prächtigen und farbigen Gewändern, die der Kleidung der Menschen aus Israel vor 2000 Jahren nachempfunden sind.

Mit seinem Weihnachtsweg taucht das Ehepaar Krell tatsächlich in die Vorweihnachtszeit, den Advent, ein. Viele Bräuche und Geschichten begleiten und prägen diese Zeit - und übersetzt man das Wort Advent wörtlich, sollte man eigentlich von Ankunft sprechen, der Ankunft Jesu, dessen Geburt die Christenheit an Weihnachten feiert.

Weihnachtsgeschichte bildhaft erleben

Ohne Worte kann man hier bei einem Rundgang die ganze Weihnachtsgeschichte bildhaft erleben. Der Befehl des Kaisers Augustus, der die Menschen damals aufforderte, dass sich jeder in seiner Heimatstadt registrieren und aufschreiben lasse, hören auch Maria und Josef in ihrer Wohnung und Zimmereiwerkstatt in Nazareth. Szene für Szene des heiligen Geschehens wird dargestellt mit einem entsprechenden Text, bis zum Stall von Bethlehem und der späteren Flucht nach Ägypten. Doch erst in der Heiligen Nacht trägt Klaus Krell das Christuskind in die Krippe im Stall. Denn zur Stunde sind Maria und Josef mit ihrem Esel ja noch auf dem Weg von Nazareth nach Bethlehem.

Jede dargestellte Gruppe wird mit Strahler und unzähligen Lichtern bei Nachtzeit beleuchtet. Wer in der heutigen hektischen Zeit eine Oase der Stille, der Ruhe und Besinnung sucht, ist hier genau richtig. Obwohl die Weihnachtsgeschichte jedem bekannt ist, und viele die Open-Air-Ausstellung schon einige Male gesehen haben, fasziniert die dargestellte Geschichte mit über zehn Gruppen die Besucher immer wieder aufs Neue. Stets denken sich die Erbauer etwas Neues aus, verändern Figuren oder kleiden sie anders an.

Die Kinder freuen sich besonders über die vielen Tiere wie Schafe, Kamel, Elefant und natürlich den Ochs und Esel im Stall. Während die Großen die golddurchwirkten Gewänder der drei Weisen/Könige aus dem Morgenland staunend betrachten, ist für die kleinen Besucher der jugendliche Ziegenhirt mit seinen niedlichen Weidetieren ein besonderer Anziehungspunkt.

„Auch in Israel gibt es Hühner“

Im Stall finden sie bestimmt dieses Jahr etwas Neues. Hier hat sich Klaus Krell als Mechaniker und Elektriker eingebracht und extra für die Kinder etwas Einmaliges aufgebaut: Zwei Hühner sitzen hinter Maria und Josef und der Krippe auf der Stange. Mit einem Druck auf den Taster im Außenbereich bewegen sich die Hühner - zur Freude der Kinder. „Auch in Israel gibt es Hühner“, meint Klaus Krell dazu.

Als Fortsetzung des „Weihnachtsweges“ auf der Straße ins weitere Industriegebiet baute der Kripplesbauer Krell acht Häuschen. Hierin sind alte Handwerker wie Schindelmacher, Töpfer oder Schuhmacher mit den damaligen Utensilien dargestellt. „Ich bin bereits auf der Suche nach einem Imker, der nächstes Jahr dazu kommen soll“, plant Krell. „Es wäre auch schön, wenn ich einen Waldbesitzer ausfindig machen könnte, der seinen Jungwald durchforsten will und mir etwa 20 Jungbäume liefern könnte“, lautet derzeit ein großer Wunsch.

Die Handwerkerhäusle könnte er so ebenfalls mit beleuchteten Bäumen umrahmen, was die Häusle noch attraktiver und heimeliger erscheinen ließe.

Dieses Jahr freut sich die Familie Krell über bereits viele Gruppenanmeldungen. „Je näher es an Weihnachten geht, kommen immer mehr Menschen“, erzählt Friede Krell. Da sich alles im Freien abspielt, können die bestehenden Corona-Anforderungen gut eingehalten werden. Glühwein und Punsch oder auch eine Rote können sich die Besucher bei Einweggeschirr und Selbstbedienung auf Spendenbasis besorgen. Nur das Kinderkarussell muss in der Garage bleiben, kann aber von draußen besichtigt werden, während auf dem großen freien Platz das Heubergzügle in Weihnachtsbeleuchtung und Reisigschmuck steht. Leider darf es dieses Jahr nicht in Betrieb genommen werden.

Familie Krell hofft indessen, dass es bald richtig zu schneien beginnt, denn dann ist der „Weihnachtsweg“ am Schönsten - und dass sie mit ihrer Weihnachtsausstellung vielen Menschen Licht und Hoffnung für eine bessere Zukunft geben.