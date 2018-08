Eine Fantasiereise durch das „Yoga-Land“

Neun Kinder im Grundschulalter, haben sich in den Räumen des Yoga-Studios von Andrea Hauser eingefunden, um am Ferienprogramm teilzunehmen. Kindgerecht hat die Yoga-Lehrerin ihre Teilnehmer an die Grundbegriffe des Yoga herangeführt.

Nach einer Kennenlern-Runde erklärte Andrea Hauser den Kindern spielerisch und mit einem Selbstverständnis, als gäbe es nichts anderes, den Kleinen, wie die Yoga Begriffe „Berg“, „Kobra“, „Sonne“ oder „Hund“ aussehen. Begleitet von einem Kinderlied folgten die Kinder dem Vorbild von Andrea Hauser und machten die Figuren bereitwillig mit.

Auf der Fantasiereise durch das „Yoga-Land“ stellten Julian, Tim, Selma, Maren, Lucy, Lena, Marius, Keira und Yu-Han weitere Yoga-Übungen dar. Als Affen hüpften sie durch den Raum, als Bienen summten sie herum, als Elefanten stampften sie, als Boot saßen sie auf dem Boden und im Lotussitz wurden die Beine verschränkt.

„Oh wir haben ja den Storch vergessen!“, bemerkte Andrea Hauser. Sie schlug das Spiel „fang den Frosch“ vor. Und so hüpfte immer eines der Kinder auf einem Bein durch den Raum und fing die anderen Kinder ein, die als Frösche herumsprangen.

Nach so viel temporeichem Spiel stand Entspannung an. Auf dem Rücken liegend, kamen die Kleinen bei den Tönen eines Klangspiels bald zur Ruhe. Eine Geschichte über eine kleine Katze, die unter bunten, duftenden Blumen, in der Sonne lag, förderte die Fantasie der Kinder und half der Entspannung zusätzlich. Nach einigen Partnerübungen endete das Ferienprogramm, indem sie kleinen Teilnehmer gemeinsam malten.

„Auch für unsere Kinder werden Entspannungstechniken immer wichtiger. Da war es mir ein Anliegen, im Ferienprogramm der Gemeinde einen Termin anzubieten“, erklärte Andrea Hauser.