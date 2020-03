Einbruch ins „Amigo“ misslingt

Im Zeitraum von Dienstag, 25. Februar, bis Mittwoch, 4. März, haben unbekannte Täter versucht, in das Jugend- und Kulturcafé „Amigo“ an der Schuraer Straße einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug wurde laut Polizei mehrfach an einer Notausgangstür am hinteren Teil des Gebäudes sowie an der Haupteingangstür angesetzt. Beide Türen hielten jedoch stand. Die Polizei Spaichingen (Telefon 07424 9318-0) ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.