Einbruch in Vereinsheim scheitert

Zeugen sucht die Polizei zum versuchten Einbruch in das Vereinsheim des Tennisclubs Denkingen in der Straße Auf Bulz am westlichen Ortsrand. Die Straftat wurde laut Polizei im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagvormittag verübt. Unbekannte Täter versuchten an mehreren Stellen in das Gebäude einzudringen, was ihnen nicht gelang. Sie verursachten durch den Einsatz von Werkzeugen erheblichen Sachschaden an mehreren Außentüren. Personen, die Hinweise zur genauen Tatzeit, auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu melden.