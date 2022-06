Einbruch in Firma

Gewaltsamen Zutritt haben sich unbekannte Täter im Zeitraum von Montagmorgen 2.30 Uhr bis 5.00 Uhr in eine Firma in der Heerstraße verschafft. Das teilt die Polizei nun mit. Im Erdgeschoss des Gebäudes hebelten die Unbekannten demnach eine Seitentür auf. In den Fabrikationsräumen luden die Täter mit einem Stapler ungefähr 1,5 Tonnen Kupfermaterial und verarbeitete Kupferhülsen in einen weißen Transporter, der am Verladetor von den Unbekannten zuvor für den Transport bereitgestellt worden ist. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf eine Höhe von rund 15 000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Spaichingen unter 07424 / 93 180 in Verbindung zu setzen.